Junijski rekord je padel, letni (še?) ne

Če odštejemo skeptike, ki dvomijo ali celo zavračajo vse dokaze o globalnem segrevanju, večina ljudi danes verjame, da je vedno bolj vroče. In da v prihodnosti, ki jo bomo doživeli, najbrž ne bo nič hladneje. Zato s strahom pričakujejo, kdaj nas bo poleti prvič zadel val visokih temperatur kot napoved tega, kar nas čaka v prihodnjih približno dveh mesecih. Letos je v Sloveniji prvi udaril na začetku šolskih počitnic, drugi deli Evrope (in sveta) pa so se kuhali že večkrat.