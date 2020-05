FOTO:Jure Franko: »Spet se bo treba odločiti, kaj je naša stvar«

Šport v času karantene in novi realnosti je nekaj, kar je bilo rodovom vrhunskih športnikov v zadnjih desetletjih na srečo prihranjeno. Sedanji športni asi pa so kot vsi mi postavljeni pred dejstvo. Za njimi in pred njimi je negotovo obdobje z doslej neznanimi preizkušnjami. O tem, kako bi se znašel v takšnih razmerah, smo povprašali Jureta Franka, ki je s srebrom v veleslalomu v Sarajevu 1984 postal prvi Slovenec s kolajno na zimskih olimpijskih igrah.Iz lastnih izkušenj dobro ve, kako razmišljajo športniki, kakšen je slovenski in svetovni športni in olimpijski ustroj. Na svoji poslovni poti je dobro spoznal tudi Japonce, ki ...