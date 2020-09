FOTO:Jure Godler: Prekleti alkohol!

Naslov seveda spominja na Flemingov Casino Royale in istoimenski film z Danielom Craigom. Ko se z njegovim srebrnim dvosedom iz središča prestolnice prebijava nekam na obrobje, me prešine misel, da bi Jure Godler lahko bil slovenska različica Jamesa Bonda, naš Bond iz Brežic. In čeprav trdi, da uživa v življenju razuzdanega plejboja, obkroženega z vedno novimi dolgonogimi lepoticami, se v vrhunskem glasbeniku in priljubljenem voditelju Tega tedna in kviza Milijonar skriva mehko srce. Od najinega zadnjega pogovora pred kakšnim letom ste bili marljivi. Napisali ste kriminalko Casino banale …Napisal sem satirično kriminalko, da ...