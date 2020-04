FOTO:Jure Godler: »Vse svoje ljubice imam za časa trajanja epidemije varno pod ključem v kleti.«

Verjetno se boste strin­jali, da živimo v zelo čudnih časih. Kako prenašate izredne razmere?Časi so se kar spremenili v enem mesecu, drži. Sam situacijo prenašam kar dobro, moje življenje se ni bistveno spremenilo. »Ostani doma« je geslo, ki ga prakticiram že vse življenje, tako da sem ostajal doma, še preden je bilo to kul.Je pa res, da je kolektivno vzdušje, ki ga takšne razmere povzročajo, kar moreče, zato je pomembno, da ohranimo smisel za humor, ne obupavamo in upoštevamo navodila pristojnih. Marsikaj je že minilo in tudi to bo. Kako je v izrednih razmerah ustvarjati tedensko satirično oddajo?Delo poteka na ...