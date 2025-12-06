Jure Longyka: Izštekanih ne moreš delati iz pisarne

Priznava, da je kontrolfrik, a skrb za vsako podrobnost je poleg prepoznavnega glasu in osebnega pečata iz Jureta Longyke naredila enega najbolj priznanih govorcev, napovedovalcev ali, kot pravi zase, človeka govorjene in posnete besede. Njegovo ime je že več kot tri desetletja neločljivo povezano z glasbeno oddajo Izštekani, ki je prerasla radijski studio, krog njenih poslušalcev pa se samo še širi. »Nekaj najbrž delam prav,« je komentiral dejstvo, da je bil koncert Izštekanih 7 razprodan, še preden je bilo jasno, kdo bo v ponedeljek, 8. decembra, nastopil v Kinu Šiška. Tisti, ki so ostali brez vstopnic, bodo dogodek lahko spremljali v neposrednem prenosu na Valu 202 ali v videoobliki prek spleta.