Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

Če pojem slavna osebnost v Sloveniji sploh obstaja, je Jurij Zrnec njegovo utelešenje. Od zdaj že legendarnih Viktorjev 2003 (istega leta se je pridružil ljubljanski Drami) prek Naše male klinike, As ti tud not padu?! in Gremo mi po svoje do Ja, Chef! – staro in mlado se že debeli dve desetletji navdušuje nad njegovim smislom za humor in igralskim talentom, o razponu katerega smo se nazadnje prepričali v domači filmski uspešnici Belo se pere na devetdeset, posneti po istoimenskem romanu Bronje Žakelj.

Razpletlo se je tako, da se je neformalni del pogovora vrtel okoli njegovih očal. Jurij Zrnec je na intervju prišel točno opoldne. Tisti dan je v Ljubljani snežilo, kot ni že leta. S fotografom Jožetom Suhadolnikom sva čakala pod nadstreškom lokala in opazovala, kako se igralec počasi ziblje skozi snežni metež. Ob pogledu na njegovo odpeto bundo – resda debelo, vojaških barv, z opozorilom »remove before flight« na rokavu – in tanek pulover z rahlim V-izrezom me je zmrazilo. Toda na njegovem obrazu je sijalo sonce. Ne le zaradi toplega pozdrava in ležerno-dobrodušnega tona njegovega glasu, ampak tudi zaradi očal z rumeno-oranžnimi stekli.

»Hunter S. Thompson?«

»Ali pa Jeffrey Dahmer,« me je popravil.

Sledilo je kratko predavanje o razvpitem serijskem morilcu ter priporočilo Neflixove serije o njem.

»Saj veš, Jeffrey, Jure ...« je šaljivo pripomnil in v isti sapi dodal: »Ampak vseeno, prosim, zapelji tako, da ne bo videti, kot da se poistovetim z njim.«

Nekaj dni zatem sem spletni iskalnik povprašal o zločincu in njegovih modnih dodatkih. Prvi zadetek je bil: »Zakaj so slavne osebnosti obsedene z Dahmerjevimi očali?«

»Ljubljana je polovico leta bolj ali manj siva, oranžno-rumeni odtenki ji še kako pristajajo,« pravi igralec, ki bo letos dopolnil 48 let. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako je padla ideja o barvi očal?

Pri mojem optiku me že dobro poznajo. Najbrž si govorijo, poglej ga, to je tisti, ki je pokupil dovolj očal za polovico bloka. Nekoč sem predlagal, da poskusimo z rumenimi stekli. Ne vem, zakaj. Za hec. Ugotovil sem, da mi ustrezajo. Ljubljana je polovico leta bolj ali manj siva, oranžno-rumeni odtenki ji še kako pristajajo. Da ne govorim o nočni vožnji. Obarvana stekla okrepijo kontrast, zato vidiš bistveno bolje.

Se vam je bilo zaradi njih lažje zazibati nazaj v osemdeseta med snemanjem filma Belo se pere na devetdeset? Zdi se, kot da imajo nekakšen retro filter.

Ob podoživljanju osemdesetih sem neizmerno užival, z očali in tudi brez njih. V nekaterih prizorih denimo nosim očala, ki jih je nekoč imela moja mama. Zelo značilen dizajn za tisti čas. Delno šoferski, delno escobarski slog.

Že branje romana me je zazibalo v preteklost. Bronja je izvrstno opisala tedanji čas. V številnih anekdotah sem se lahko prepoznal. Družinska srečanja, potovanje na morje …

Ste tudi vi med vožnjo poslušali Ribič, ribič me je ujel?

Tega hvala bogu nismo. Kampirali smo na Rabu. Že teden dni pred dopustom tako rekoč nismo smeli govoriti z očetom, kajti, saj veste, očka vozi, očka pakira. Obvezno je hotel voziti ponoči, saj takrat na cesti ni bilo Čehov. Klime seveda nismo imeli, avto je bil prenatrpan s prtljago. V kampu so nas čakali sosedje, ki so nam prihranili najboljšo parcelo za šotor. Oče doma ni bil najbolj zgovoren človek na svetu, na morju pa se je spremenil v skrajno družabno bitje, v legendo kampa. Jaz, mali sine, sem ga z občudovanjem opazoval. Teh časov se spominjam kot najlepšega obdobja mojega življenja. Bil sem kot goba, kamorkoli smo šli, sem vpijal znanje.

Kdaj ste na setu najmočneje podoživeli te občutke?

Večkrat sem jih. Najprej ob vstopu v stanovanje, še zlasti v kuhinjo. Bila je natanko takšna, kakršne smo imeli v osemdesetih. Ne vem, kdo jih je izdeloval, vem pa, da so bile po vsej Sloveniji enake, razlikovale so se le po barvi front. Spomnim sem jih iz zgodnjega otroštva, ko sem veliko časa preživel pri babici in dedku na Gestrinovi ulici na Poljanah. Oranžna kuhinja, samostoječi bojler, čistilo Vim – točno tako kot v filmu.

Danes nekateri rečejo, da se družijo, v resnici pa le ždijo v skupnem prostoru, medtem ko vsak brklja po svoji napravi.

Močno me je zadelo tudi, ko sem sedel v oranžno stoenko. Zazdelo se mi je, kot da so jo pripeljali neposredno iz osemdesetih. Pravi proustovski trenutek, le da sta magdalenice nadomestila vonj po plastiki in mazutu.

Morda se teh časov rad spominjam, ker me spremlja občutek, da smo bili takrat bolj povezani. Vsak konec tedna je bil rezerviran za družino. Skupaj smo preživeli ogromno časa – in to kakovostnega časa. Danes nekateri rečejo, da se družijo, v resnici pa le ždijo v skupnem prostoru, medtem ko vsak brklja po svoji napravi. Nekoč sem celo videl, da sta se dve dekleti, ki sta sedeli pet metrov druga od druge, pogovarjali po snapchatu. Si lahko mislite?

Morda bi lahko tako izvedla tudi ta intervju …

Ja, za lekturo pa bi vključila še UI – popolna zmaga.

Igrali ste v izjemno priljubljenih slovenskih televizijskih nadaljevankah Naša mala klinika in Ja, chef!, v drugem najbolj gledanem slovenskem filmu od leta 1991 Gremo mi po svoje, v njegovem ravno tako uspešnem nadaljevanju … Kdaj ste začutili, da lahko Belo se pere na devetdeset nagovori najširši krog občinstva?

Doslej še nisem sodeloval v televizijskem ali filmskem projektu, ki bi se lahko primerjal z njim. Da, bili so uspešni, množični, toda tukaj govorimo o nečem povsem drugem, govorimo o osebni zgodbi. Gre za drugačno, globljo obliko odgovornosti. Bronjin oče Janez, ki sem ga upodobil, je danes še zelo živ. Med snemanjem sem Bronjo veliko spraševal o njem, kar naju je zelo zbližalo.

O čem ste jo spraševali?

Predvsem sem hotel razumeti njegove odzive na različne situacije. Hotel sem razumeti, denimo, kaj čuti, ko po cesti teče za kombijem, ki je ravnokar odpeljal njegovo pokojno ženo. Hotel sem razumeti, zakaj se doma tako zlahka ujezi. Hotel sem ga »upravičiti«, ga predstaviti ne le kot otopelo in enosmerno bitje, temveč kot človeka, ki se sooča z nepredstavljivo težko izgubo.

Med snemanjem filma je Jurij Zrnec avtorico romana in soscenaristko Bronjo Žakelj veliko spraševal o njenem očetu, ki ga je odigral. FOTO: Jože Suhadolnik

Bronja mi je osvetlila vidike, ki jih v romanu ni postavila v ospredje. Obenem sem prepoznal več vzporednic med njenim in mojim očetom ter tudi sabo. Ko sem pred leti prestajal težko življenjsko obdobje, sem se na kratko preselil k staršem, saj nisem imel iti drugam. Bil sem ves poklapan, smilil sem se samemu sebi, toda oče mi preprosto ni znal reči: »Pridi, sine, objemi me, vse bo v redu, vse se bo rešilo.« Namesto tega je nekajkrat zaklel in rekel: »No, dovolj tega cviljenja!« V tistem trenutku so bile to zadnje besede, ki sem jih hotel slišati. A tega mu ne morem šteti v slabo. Odraščal je v časih, ko je bil takšen odziv nekaj najbolj običajnega, v časih, ko moški vpričo družine niso kazali nežnejših čustev. Podobno velja za Bronjinega očeta. Ko vzroji nad bolno hčerko, tega ne stori iz zlobe. Gre za odziv človeka, ki ga je življenje postavilo pred nepredstavljivo zahtevno preizkušnjo.

Toda tudi v srečnih časih je mogoče v njegovem vedenju zaznati kanček zagrenjenosti in še več vzkipljivosti.

Gotovo je bil »planet«. Človek z gravitacijo. Ostali sateliti v njegovi orbiti so morali krožiti po njegovih željah. Tudi to je veljalo za mojega očeta. Kadar je rekel gremo, smo vstali in šli.

Sam sem vzroke za Janezovo zagrenjenost iskal tudi v njegovi poklicni poti. Daleč od tega, da bi bila podpovprečna, toda zdi se, da so bili njegovi prijatelji korak pred njim. Predstavljam si, da je bilo v socializmu še težje kot danes krotiti ambicioznost. Navzven vsi enaki, pod kožo pa …

Ne boste verjeli, tudi tu vidim podobnost z mojim očetom. Doma sem pogosto dobil občutek, da se očetu zdi, da ga okolica premalo ceni. Oba z mamo sta bila visoko izobražena, toda nikoli nismo imeli materialnega presežka. Imeli smo dovolj za spodobno življenje in čisto nič več. Sosedje so, na primer, imeli golfa. Mi si ga nismo mogli privoščiti. Oče se s tem ni mogel sprijazniti. Gledal je proti sosedu in govoril, no, poglej ga, lopova, kaj si je prikradel.

Nekoč sem šel na pogreb, ki se je sprevrgel v fotografiranje z mano. Drugič me je nekdo na urgenci prosil, ali lahko posnameva selfie.

Prej sem omenil, kako se je v osemdesetih jezil nad Čehi, ki so se s svojimi kripami privlekli na Jadran. To navado je ohranil tudi po osamosvojitvi, ko so Čehi in Slovaki k nam začeli prihajati v zloščenih audijih in beemvejih, mi pa smo se še vedno cijazili v manj prestižni znamki avtomobila. Počasi sem ga začel zbadati, pusti jih pri miru, saj ti nič nočejo. (smeh) Ampak navade je težko spremeniti. Na morje se še vedno odpravi sredi noči, čeprav v pristanišče prispe tri ure pred prvim trajektom. Ti običaji so simpatični, a obenem tudi naporni. Dobro, človek, saj nismo več v osemdesetih, saj imamo klimo, saj imamo avtoceste …

Če vam je slučajno v tolažbo: moj oče bo naslednje leto dopolnil osemdeset let in na morje se še vedno vozi ponoči. Morda je še huje, da sem podobno začel početi tudi sam.

Zelo dobro razumem. Pakiranje tri dni pred odhodom, živci …

Rekli ste, da vas je Bronjin oče spominjal tudi na vas. Kje ste se najbolj prepoznali v njem?

Mislim, da ste to temo nastavili že z opazko o »dedovanju« nočne vožnje. Čudežna vijačnica dejansko opravlja svoje delo. Jabolko ne pade daleč od drevesa: pri sebi opažam identične vzorce, ki sem jih opažal pri svojih starših. Pogosto vpričo otrok začnem monologe, češ, da sem za vse sam, da me nihče ne upošteva … In ko zaslišim samega sebe, si rečem, ne, ne, ne, Jure, ne, nehaj, točno te besede so ti leta in leta šle na točno določeni organ, ali lahko, prosim, utihneš.

Sprašujem vas, ker me je med ogledom filma vseskozi spremljal občutek, da vam Janezova zagrenjenost ni tuja.

Seveda, vedno je treba najti podlago, na katero se lahko opreš. Igro je treba podložiti z osebno izkušnjo, če želiš doseči, da je pristna. V nasprotnem primeru hitro nastane slaba VHS-kopija nečesa, kar spominja na nekaj drugega, kar spominja na nekaj tretjega … In to ni dobro.

Pred leti ste imeli resne zdravstvene težave. Kje se vas je Bronjina zgodba najmočneje dotaknila na osebni ravni?

Nekega dne sem Bronji rekel, draga moja, ko končamo tale film, si bom privoščil pošteno rehabilitacijo. Naš proces je bil bogat, polnokrven, toda obenem je bil zame tudi neizmerno izčrpavajoč, najbolj ravno zaradi podoživljanja lastnih izkušenj. Z Bronjo morda nisva prestajala enakih zapletov, a kljub temu sem videl več vzporednic. Močno so me nagovorili prizori, v katerih se okolica nerodno odziva na njeno bolezen. Ko sem doživel svoj kolaps, mi je bilo mučno opazovati bližnje, ki so mi hoteli pomagati, pa niso znali. Med snemanjem sem neprestano predeloval te situacije.

»Igro je treba podložiti z osebno izkušnjo, če želiš doseči, da je pristna,« razmišlja član ljubljanske Drame. FOTO: Jože Suhadolnik

Poleg tega sem nedolgo tega izgubil mamo. Ne glede na to, da se je Bronji to zgodilo kot najstnici, meni pa kot odraslemu človeku, sem se prepoznal v njeni bolečini. Posameznik nikoli ne more biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu. Še posebno mučna sta bila dva snemalna dneva.

Ko ste snemali valeto? V nekem pogovoru ste rekli, da ste med pesmijo Dan ljubezni resno razmišljali, da tega ne zmorete več.

Ja, in takoj zatem smo snemali pogreb. Ne morem opisati, kakšen glavobol sem imel po tistem. Na pogrebu je vse teklo od mene, za nameček pa sem za sceno Mitinega groba videl grob moje mame.

Ste namenoma izbrali to lokacijo?

Ne.

Ne?

Ne. To sem ugotovil šele, ko smo prišli tja. Že tako in tako smo bili vsi izmučeni. Prejšnji dan smo snemali Bronjino valeto, ki je, vsaj meni, najbolj čudovit in grozljiv del filma. Janez je vedel, da bo njegova žena čez nekaj dni umrla. Ona tega ni vedela. In Bronja se spominja, da je bila Mita tisti večer neverjetno lepa. Še zdaj težko govorim o tem, kar tresem se. (premolk)

Tisti dan je na snemanju vladala popolna tišina. K vzdušju je pripomogla tudi priredba Dneva ljubezni v slogu fada. Vmes sem si dvakrat vzel premor, drugim sem rekel, da ne morem več, da bom šel domov, če bomo morali posneti še en prizor. Ne spomnim se projekta, ki bi se me tako močno dotaknil. In ne spomnim se projekta, ki bi me spremljal tako dolgo. Še danes ga nosim v sebi.

V zadnjem času ste v gledališču igrali več fizično in čustveno zahtevnih vlog, obe plati ste najbrž najbolj očitno združili v Jovanovićevi Osvoboditvi Skopja v režiji Luke Marcena. Preden sva se dobila, sem na kratko govoril z njim, in rekel mi je, da je »Jure izjemno zahteven sodelavec, ampak v najboljšem pomenu besede«. Bi si upali interpretirati lastno zahtevnost?

Ne maram presmučati stvari, čeprav bi jih kdaj lahko. Pri obeh projektih – Belo se pere na devetdeset in Skopju – si tega tako in tako ne bi mogel privoščiti. V prvem primeru gre za resnično zgodbo resničnih ljudi, v drugem pa za človeka, ki se iz vojne vrne kot nemi invalid. Gre za specifično medicinsko stanje, ki ga ne moreš igrati kar na pamet, zato sem Luka med drugim prosil, da k sodelovanju povabimo mojo prijateljico, nevrologinjo in glasbenico Sašo Vipotnik. Rekel sem ji, naj pregleda Jovanovićev tekst in mi pove, kako naj se lotim vloge. Hitro je ugotovila, da nekateri opisi niso najbolj verodostojni.

In kaj ste storili?

Hja, spremenili smo jih. Pravzaprav smo si dovolili popeglati pesnitve velikega DJ-a. (smeh) Georgiju smo postavili natančno diagnozo in povem vam, težko si je predstavljati, kako naporno je dosledno igrati lik s hemiparezo (delna ohromelost polovice telesa, op. p.).

Saj je bilo videti naporno.

Morda je ravno tukaj zelo jasno razvidna moja zahtevnost. Že igrati, da je polovica telesa ohromela, je neizmerno fizično zahtevno, toda vztrajal sem, da ima Georgij tudi ohromelo polovico obraza. Z vidika predstave to ni bilo nujno, toda rekel sem si, to je oder, to ni prostor za skrivalnice, če se že gremo, se gremo do konca, naj bo videti, da gre zares. Če sem hotel to doseči, sem moral imeti neprestano prižgane vse senzorje, tudi tiste, za katere poprej nisem vedel, da jih imam. V predstavi imam razmeroma malo prizorov, a po vsaki ponovitvi sem bil moker, izžet, izmučen.

Bolj kot v Velikem diktatorju?

To pa ne. (smeh) Tisto je bilo še huje. Pravi kardio.

Ko sva se pred poltretjim letom pogovarjala po premieri, ste uporabili besede »zafrknjena koncentracija, fina matematika, gibalna bravura«.

Reševalo me je, da lahko v komediji za trenutek skočiš iz svoje vloge in si malenkost odpočiješ. V Osvoboditvi Skopja si tega nisem mogel privoščiti. Moja vloga je bila izrazito dokumentarna. To me spomni na film Moje levo stopalo, v katerem je Daniel Day-Lewis upodobil irskega slikarja in pisatelja Christyja Browna, ki se je rodil s cerebralno paralizo. Odraščal je v prvi polovici dvajsetega stoletja v dublinskem delavskem razredu, skratka v okolju, ki ni imelo posebnega razumevanja do oseb s posebnimi potrebami. Sosedje in družinski zdravnik so bili prepričani, da je tudi intelektualno omejen. Nato je nekega dne vpričo družine na kuhinjska tla napisal besedo mama. To je storil s skrajnim naporom, saj je moral kredo držati med prsti na nogi. Ko je njegov oče spoznal, da je njegov otrok umsko povsem pri sebi, je skoraj počil od ponosa. Oprtal si ga je čez rame, ga odnesel v pub in gostom zadovoljno rekel: To je moj sin!

Pri Georgiju je najbolj tragičen ravno omenjeni razkorak: na eni strani neokrnjen um, na drugi poškodovano telo.

Tragično je tudi to, da gre za človeka v najboljših letih, pravega borca, navsezadnje zelo potentnega moškega. Če nanj pogledamo zelo površinsko, mu je bilo odvzeto vse. In on se tega zaveda. Zaveda se, da ga je pravzaprav doletela popolna kastracija. Ne more več skrbeti za svojo družino. Mislim, da je to eden največjih prastrahov moških. Zdi se nam, da naš obstoj ne bo imel več smisla, če nam vzamejo to možnost. Zdi se nam, da moramo poskrbeti za svojo osnovno celico, da moramo biti oskrbniki, zaščitniki, da moramo biti ljubljeni, da moramo biti »oboževani«. Če nismo to – kdo sploh smo? Mislim, da vsi nosimo vsaj delček tega prastrahu v sebi. Hočeš, nočeš, jebiga, tako pač je.

Težke izkušnje so ostale z mano, a zdi se mi, da so me lepe bolj izoblikovale. Dajejo mi elan za naprej.

Menda ste pred začetkom vaj zelo jasno povedali, da vloge ne želite zapeljati v kakršnokoli obliko karikature. Najbrž tudi zaradi vašega bogatega humorističnega pedigreja? V občinstvu skoraj vedno sedi kdo, ki pričakuje, da bo Zrnec malo poduhovičil.

Ja, vedno, a s tem sem se že zdavnaj nehal obremenjevati. Se pa spomnim številnih primerov, tudi tistih najbolj neprimernih. Denimo Antigone v režiji Eduarda Milerja. V njej se res ni čemu smejati. Ponavadi je šlo za ponovitve, ki so jih obiskovale skupine šolarjev. Nekateri so potrebovali nekaj časa, da so se sprijaznili, da jih ne bom nasmejal. Toda potem je bilo vse v redu.

V veliko bolj bizarnih situacijah sem se znašel v zasebnem življenju. Včasih opazim izraze na obrazih ljudi, ki strmijo vame v pričakovanju, da bom naredil kaj zabavnega. Stari, nič ne bom naredil, samo človek sem. Nekoč sem šel na pogreb, ki se je sprevrgel v fotografiranje z mano. Drugič me je nekdo na urgenci prosil, ali lahko posnameva selfie. Mislim, ljudje, rad vam ustrežem, ampak, joj, no, neke meje morajo biti. Tudi meni je kot otroku čeljust skoraj padla na tla, ko sem v živo videl Rifleta, ampak nikoli ga ne bi šel ogovarjat v bolnišnici ali na pokopališču.

Po drugi strani je lepo slišati, da ste filmski igralci še vedno tako prepoznavni. Pred kratkim sem pisal članek o prodaji legendarnega hollywoodskega studia Warner Bros. Moja sogovornica, filmska teoretičarka Jela Krečič, je med drugim rekla, da je »mogoče v krizi forma serije sama oziroma preprosto ni več vodilni kulturni artefakt. Z nekaj ironije bi rekla, da morda filmi in serije danes nastajajo kot ploden material za meme in tiktok videe«. Kljub temu si je težko predstavljati, da bi kdo na urgenci za fotografijo prosil Lepo Afno ali katerega drugega influencerja.

»Naš proces je bil bogat, polnokrven, toda obenem je bil zame tudi neizmerno izčrpavajoč,« pravi o snemanju filma, ki je postal velika uspešnica. FOTO: Jože Suhadolnik

Po pravici povedano nisem najboljši sogovornik o tej temi, saj družbena omrežja prav zares niso moja skodelica čaja. Ampak verjetno je vaša ugotovitev povezana z dejstvom, da je film za zmeraj. Ravno včeraj sem si spet ogledal Tistega lepega dne. Oprostite, ampak to je resnično za zmeraj. To je dobro. To je osnova. Vsaj zame je. O svojih otrocih ne morem govoriti. In zdaj se vračava na začetek pogovora. Včasih je bilo povsem običajno, da si družina skupaj ogleda film. Ko je bila na sporedu Vesna, smo se vsi zbrali pred televizorjem. Kolikokrat to storimo danes? Kolikokrat skupaj pojemo kosilo? Zdi se mi, da premalokrat, čeprav doma otrokom zelo težim, da je treba skupaj sesti za mizo.

In ob tem pikro poduhovičite kot Bronjin oče?

Doma neprestano poslušam, da stresam dad jokes (očetovske šale). Bojda jih imam na zalogi kar precej. Včasih se mi zdi, da sem povedal nekaj resnično zabavnega, ampak me hčerki hitro prizemljita, veš, oči, to je bil čisti dad joke.

No, povejte mi enega.

Mislim, da bi se morali obrniti nanju. Kadar greva z Lolo v trgovino, me že doma prosi, naj ji ne delam sramote pred drugimi ljudmi. Ampak se ne morem upreti. Ni mi ljubšega, kot da si kaj mrmram ali popevam melodije, medtem ko nakupujeva. Ljudje se obračajo za nama. Ona leze sama vase. Ko prideva na blagajno, začnem na glas jamrati: »Ah, saj bom sam vse zložil, ah, ti otroci.« Blagajničarka se zvija od smeha, Lola pa od sramote. Kasneje me vpraša: »Zakaj, oči, zakaj?« In jaz ji odvrnem: »Zato, ker lahko.« (smeh)

Zdi se mi, da dad jokesi obstajajo od nekdaj, le da jih včasih nismo imenovali tako. Spomnim se, da je mojega očeta strašansko zabavalo, kadar je meni ali moji sestri iz rok sunil tablico čokolade in nato zavpil: pikl pakl prazen žakelj. Če uporabim današnji sleng, so se mi njegove fore zdele zelo cringe.

Danes pa so najbrž lep in topel spomin?

Ja, izjemno topel. To je čar minevanja in odraščanja. Danes se spomnim predvsem lepih trenutkov. Tudi tiste malenkosti, ki so me nekoč strašno jezile, se ob pogledu nazaj zazdijo prijetne in zabavne. Težke izkušnje so ostale z mano, a zdi se mi, da so me lepe bolj izoblikovale. Dajejo mi elan za naprej.

Toda ali ni nekoč nekdo nekje rekel, da lepi trenutki preteklosti vselej postanejo žalostne misli sedanjosti?

To vsekakor drži. Zavedaš se, da je ta čudoviti trenutek nepreklicno minil in da se počasi premikamo proti izhodnim vratom. V tem je trohica žlahtne, žametne žalosti. Vsakemu lepemu spominu sledi globok izdih. In tri pike …