K vragu s tistim, ki je prižgal luč

Reški punk pionirji Paraf se vračajo na slovenske odre. V intervjuju so se razgovorili o zabavni, burni in nekajkrat tragični zgodovini benda.

»Za Goli otok sem prvič slišal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. O Golem otoku nisem bral. Memoarska literatura ljudi, ki so sredi Kvarnerja preživljali najhujša leta svojega življenja, je sicer morda že bila napisana, ni pa bila objavljena. Za Goli otok sem slišal, ker je Valter iz reškega benda Paraf pel o soncu, ki sije, in kamnu, ki gori. 'Juha in brom sta glavni hrani,' je pel Valter. 'Na otoku Golem, na otoku belem.' Razumel sem, da se je na Golem otoku dogajalo nekaj groznega,« je leta 2019 v Delovi rubriki Dobro jutro zapisal urednik Sobotne priloge Ali Žerdin. Slabih sedem let zatem se s tremi člani benda – soustanoviteljem in pevcem Valterjem Kocijančićem, pevko Pavico Čabrijan, bolj znano kot Vim Cola, ter kitaristom Vladom Simčićem – pogovarjamo v prostorih založbe ...