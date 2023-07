Milijon dolarjev? Ne, ljubezen osmih milijonov Kubancev!

V nadaljevanju preberite:

Veljal je za komunističnega boksarskega dvojčka Muhammada Alija, a dvoboj z Američanom se ni nikoli zgodil. Več kot vsi milijoni, ki so mu jih ponujali za prestop med profesionalce, so Teofilu Stevensonu pomenili domovina Kuba, njeni prebivalci ter seveda politični sistem. Trikratni olimpijski in svetovni prvak je obveljal za največjega amaterja v zgodovini plemenite borilne veščine.