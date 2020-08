FOTO:Kaj nam shujšana Adele pove o nas

»Hočemo staro Adele,« se vrstijo pozivi na družbenih omrežjih. Navadne smrtnice so se namreč lažje poistovetile z žensko z oblinami in celulitom, ki se je pridušala, da dietna kola sploh ni kola, kot z novo Adele, ki je le še ena shirana zvezdnica več. Toda pravo vprašanje je, kaj nam ukvarjanje z videzom rdečelase Angležinje pove o nas samih.Ko je Adele Adkins pri dvajsetih debitirala z intimno ploščo 19 o propadanju in koncu ljubezenskega razmerja, se je govorilo, da je v zabavni industriji zavel svež veter. S postavo običajnega dekleta je v svetu šovbiznisa izstopala in namesto ugibanja, katere plastične operacije si ...