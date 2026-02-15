Kaj se dogaja s Slovenijo?

»Dve leti in pol po osamosvojitvi je Slovenija dobila tudi svojo prvo pravo olimpijsko smučarsko kolajno. Alenka Dovžan, 18-letna Mojstrančanka, je v alpski kombinaciji osvojila bronasto kolajno,« je z olimpijskih iger v Lillehammerju leta 1994 poročal novinar Dela Borut Šauta. »Dekle, ki ji je bil v tej sezoni glavni cilj mladinsko svetovno prvenstvo in je šele pred dobrim tednom postala polnoletna, je dala v pravem trenutku od sebe najmanj 110 odstotkov svojih sposobnosti, če ne še več. Pred šestimi dnevi je na teh igrah zapravila kolajno, bržkone zlato, na superveleslalomu, česar niti ni bilo tako težko razumeti, glede na to, da ji je to šele prva prava sezona na najvišji ravni. V slabem tednu je prestopila črto, ki loči poražence od zmagovalcev,« ni skoparil s pohvalami na športničin račun, njegov kolega Vito Divac pa je v temi dneva zapisal, da je kolajna »le posledica vsega, kar se je v letošnji tekmovalni sezoni dogajalo na evropskih smučiščih, kjer so 'vražje Slovenke' zablestele kot še noben rod naših smučark«.