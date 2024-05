Kaj še ostane bogatim?

V nadaljevanju preberite:

Skozi dolgo zgodovino človeštva je bilo bogastvo skoraj vedno nekaj vidnega. Vladarji so se odevali v ogrinjala iz hermelina, vladarice so si vratove zaljšale z dragimi kamni. Kasneje so statusni simboli postali oblačila in modni dodatki z vidnimi logotipi prestižnih blagovnih znamk. Zadnjih nekaj let smo po mnenju poznavalcev priča zanimivemu obratu. Tisti, ki si lahko privoščijo vse razkošje tega sveta, s svojim bogastvom nič več ne mahajo kot z zastavo, ampak njihova oblačila in modni dodatki brez vidnih logotipov o njem le šepetajo. Prestiž prepoznajo le posvečenci in podobno premožni ljudje, tisti, ki vedo, za kaj gre.

»Menim, da živimo v dobi, kjer denar, ki ga nimamo, zapravljamo za stvari, ki jih ne potrebujemo, zato da lahko za hip pobegnemo nekomu, ki ga ne maramo. Sebi,« razmišlja Aljoša Bagola, ki ima za seboj 20-letno uspešno kariero v oglaševalski industriji.