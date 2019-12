FOTO:Kaj si znani Slovenci želijo v 2020

Boris Cavazza, igralec FOTO: Roman Šipić

Valentina Smej Novak, založnica in publicistka FOTO:Mavric Pivk

Anja Hlača Ferjančič, dnevna urednica in voditeljica na Valu 202 FOTO: Stane Jeršič/Val 202

Marko Juhant, specialni pedagog in vzgojitelj FOTO: Dejan Javornik

Matjaž Kek, selektor slovenske nogometne reprezentance FOTO: Leon Vidic

Mario Galunič, voditelj kviza Joker na TVS FOTO: Jože Suhadolnik

Igor E. Bergant, voditelj Odmevov na TVS FOTO: Grega Kališnik

Jure Godler, tv-voditelj FOTO: Jože Suhadolnik

Domen Srebot, glavni varilec in partner pivovarne Loo-blah-nah, zmagovalke Nedelove akcije kraft pivovarn FOTO: Leon Vidic

Matevž Šalehar - Hamo, frontman rock skupine Hamo & Tribute 2 Love FOTO: Leon Vidic

»Moje velike želje za prihajajoče leto: Sloveniji želim, da postane Islandija in pospravi vse tatove na hladno! Da vse partije zamenjajo svoja vodstva, ki že zaudarjajo po zatohlem. Da fašizem zatremo v kali in damo prostor zdravi pameti. Državljanom Slovenije želim, da se ne bi nikoli več pogovarjali o politiki in politikih, ampak bodo naše teme samo lepe stvari, in sebi privoščim v 2020 počitnice.«»Zase, za prijatelje in znance želim, da bi zdravje vsem služilo čim dlje. Sliši se klišejsko, toda vse se začne in konča z zdravjem ali boleznijo. Torej srečno, in če se le da, stran od zdravnikov.«»Vsem želim zdravja in notranjega miru: da bi znali ceniti tisto, kar imamo. Spoštovati tiste, ki mislijo drugače. Da bi znali jasno in vedro gledati na svet in da bi namesto sebičnega gena v nas zmagal gen optimizma. In da bi v novem znali odmakniti pogled od zaslona in si vsak dan odkrhnili pol ure časa za branje knjig, ki širijo pogled in negujejo Človeka v nas.«»Želim, da bi leto in vsak dan začeli s hvaležnostjo in pozornostjo. Da bi bili bolj prizanesljivi do drugih, da bi gojili spoštovanje in bili najboljša različica sebe. Da bi se manj ukvarjali s kilogrami in sivimi lasmi, si pridelali kakšno smejalno gubo in žulj, ker smo tako vneto delali na vrtu – ali igrali odbojko. V novem letu nam privoščim dovolj časa za spanje, branje in poslušanje – drug drugega in radia, haha.«»Otrokom želim modre starše, ki jim ne bodo dali vsega, kar si želijo, a vendar dovolj. Staršem želim pameti, da ne bodo več mešali, kaj komu pritiče: od otrok je treba zahtevati, svoje življenjske sopotnike pa razvajati in ne obratno! Strokovnjakom želim trdnosti, vsakemu v svoji stroki, da bi ne zapadali v modne muhe. Vsem različnim pa želim, da bi živeli z veliko več ljubezni in manj oglaševanja.«»Sebi in svoji družini želim predvsem zdravje, saj ob tem pride tudi vse drugo. Počasi pač vstopam v tista leta, ko mi je to pomembnejše kot materialne dobrine. Glede svojega profesionalnega dela pa si želim, da bi bili boljši – in k temu ni kaj dodajati. Kaj pa želim Slovencem? Položil bi jim na srce, da nas je premalo, da bi se prepirali med seboj. Lahko bi bili pametnejši kot drugi narodi, ki glede tega niso nič boljši. Je pa dejstvo, da veliko ljudi ne živi dobro, in želel bi si, da bi lahko s svojim poštenim (!) delom živeli bolje.«»Očitno sem v letih, ko se moje velikopotezne želje opazno krčijo. Samo da bom zdrav in da bom imel dovolj časa za svoje ljudi. Vse drugo pride ali pa tudi ne, nič usodnega se ne zgodi, če kakšna nepomembna želja ostane neuresničena. Veselje do življenja črpam iz drobnih tihih radosti, v katerih ni prostora za veliko ljudi in stvari.«»Za svojo novoletno poslanico sem izbral odlomek iz starodavne popevke Bakerman (Pek) današnje skupine Laid Back (prevod Ležerni): ... slow down ... relax ... it's too late to worry ... ali v prevodu: počasneje ... sproščeno ... prepozno je, da bi te moralo skrbeti ...«»Bralkam in bralcem Nedela želim, da bi v letu 2020 nehali kaditi, da bi napisali vsaj eno knjigo, da bi šli na Triglav (ne samo do Kredarice), da bi si ustvarili družino (če je še nimajo), da bi bili prijazni do soljudi, da bi živeli v miru in harmoniji z vsemi rasami in subkulturami in da bi manj jedli, če jedo preveč, in več jedli, če jedo premalo.«»Naj bo prihajajoče leto iskrivo in polno izzivov, ki bodo vodili našo kreativnost naprej. Cilji ostajajo nespremenjeni: širiti dobro pivo med dobre ljudi. Želimo vam prijeten vstop v novo leto s kozarcem dobrega piva v rokah. Seveda ne pozabite na dobro družbo!«»Ko sem bil še mali pizdun, kot pravijo Mi2, sem v ZF-filmih občudoval letnice, ki so segale čez drugi milenij. Svet iz teh filmov se je v veliki večini učil iz napak zgodovine in nam je bil predstavljen kot boljši in bolj premišljen. Veselil sem se ga. Zdaj živim v teh letnicah in okoli sebe vidim srednji vek, tako v moralnem kot etičnem kontekstu. Če vsemu skupaj dodam še ovčarski konformizem, ki se ga tako radi igramo, bi sklenil, da si tega ne želim več. V resnici si večina ljudi ne zasluži lepe besede in mednje na žalost sodim tudi sam. Tega si ne želim več. Želim, da postanemo odgovorni in predvsem boljši do vsega, kar nas obkroža, drugače ljudje ne bomo dočakali niti novega stoletja, kaj šele nov milenij. Torej, korak naprej in iz povprečja, pa čeprav bo najverjetneje bolelo.«