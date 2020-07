FOTO:Kaj Sloveniji prinaša jesen (z masko)

Dopustniško mrtvilo je vneslo nekaj miru v vsakdanjik. Komurkoli se uspe v poletnih mesecih za nekaj časa umakniti v svoj »raj«, se vrača z upanjem, da bodo morda jeseni razmere spet normalne in bo vse po starem. To je žal komaj verjetno.Čeprav bodo zadnji štirje meseci precej bolj aktivni, kot so bili april, maj in junij, bo vseeno bist­veno drugače kot lani. Sodeč po projekcijah bo gospodarska aktivnost Slovenije šele v prvi polovici leta 2022 znova takšna, kot je bila konec pretek­lega leta. Pri tem je treba opozoriti, da je pričakovati tudi izboljšanje učinkovitosti poslovanja podjetij in ustanov. Bolj jasno povedano, ko ...