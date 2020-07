FOTO:Kako hitri bodo na kolesih šele njuni otroci?

Ta čas eden najbolj znanih športnih parov pri nas si je na isti dan prikolesaril naslova državnih prvakov v vožnji na čas. Urška Žigart je bila na 15,7 km dolgi progi od Zgornjih Gorij do biatlonskega središča na Rudnem polju prvič najboljša med članicami, Tadej Pogačar je bil drugič zapored najboljši v izjemno močni moški konkurenci. Na poti do zmage je ugnal tudi številko ena svetovnega kolesarstva Primoža Rogliča in tako letošnja dvoboja za naslova slovenskih kolesarskih prvakov izenačil na 1:1. Le teden dni prej je bil »Rogla« močnejši v boju za naslov prvaka v cestni vožnji na Ambrožu pod Krvavcem.Tadej s ...