Kako naj se dokopljem do resnice o očetu

Nimam preganjavice, niti ne verjamem v teorije zarot, a vseeno se mi je zgodilo nekaj, česar s trezno glavo ne znam razložiti. Odraščala sem ob zelo ljubečem očetu in tihi, k nasilju nagnjeni materi. Ko ni bila v službi (bila je trgovka), je sedela za šivalnim strojem in si šivala obleke.Zelo rada je bila lepo oblečena. Če sem bila kje blizu, mi je v trenutku nepazljivosti porinila iglo v kožo ali celo za nohte. Prizanesla ni niti obrazu. Do brata je bila bolj prizanesljiva. Pri očetu sem našla tolažbo, a se je mame po svoje bal. Mislim, da je zato tudi precej pil. Ko se je smrtno ponesrečil, mi je skoraj počilo srce od žalosti. Kolega gasilec, ki ga je reševal, mi je dejal, da je oče sam poiskal pot v smrt. Še to!Po maturi sem se poročila, brat se je preselil v Nemčijo k teti, ki je bila brez otrok. Tam je doštudiral, se poročil, na obiske prihaja le občasno. Po sili razmer sem zato proti svoji volji prevzela skrb za mamo. Zadnja leta živi v domu, kamor je odšla na lastno željo.Še sreča, saj je zdaj že zelo dementna. Ko sva z možem nedavno tega pospravljala po njeni hiši, mi je prišel v roke blok za pisanje računov, kakršnega so včasih uporabljali v trgovini. Videti je bil nedotaknjen. Že sem ga mislila zavreči, ko sem v njem po naključju odkrila čudne zapise. »Zakaj si me zapustil?« »Bodi preklet, naj te bog kaznuje.« »Zatajil si mene in otroka.«Obstala sem kot od strele zadeta. Ali moj ljubljeni oče ni bil moj pravi oče? Me je mama zato sovražila, ker jo je moški, s katerim je zanosila, pustil na cedilu? Odkritje me je prizadelo.Svet odraslih ostane nepopisan list za večino otrok, tudi ko že odrastejo. O starših običajno vemo zgolj to, kar nam sami ali pokažejo ali povedo. Sanja se nam ne, kaj se med njimi v resnici dogaja zlasti v zavet­ju spalnice. Zadnje dneve, ko ne počnete drugega, kot vrtate po spominu, se spomnite, da ste že v rani mladosti večkrat slišali mamo, ko je kričala na očeta, »kako nagnusen je«. S prostaškimi besedami je opisovala njegove spolne organe, da vas je ob vsaki besedi stresalo od gnusa. Bratu je bilo s temi umazanimi plohami prizaneseno, saj je oče takrat že pil, z mamo pa si nista več delila niti spalnice.Še dobro, da imate dobrega moža, ki vam stoji ob strani, vas posluša in se z vami tudi veliko pogovarja. Z njegovo pomočjo ne boli več toliko, ko pomislite na mamino nasilno zabadanje šivank v vaše telo. A spoznanje, da je morda imela drugega moškega, da je bila morda z njim celo noseča, ni bilo prijetno. Mrzlično ste iskali še druge dokaze, kakšno fotografijo, pisma. Ničesar niste našli. Vedno bolj pa ste prepričani, da ste v tej »zaroti« kratko potegnili vi – in nihče drug.Ne veste, ali bi se pogovorili z bratom. Ko ste po telefonu poklicali teto, mamino sestro, se je izmotavala, da nič ne ve. Da tudi o starših ne bo rekla ničesar grdega. Sta bila potemtakem morebiti kriva ded in babica?Res ne vem, kaj bi vam rekla, da bi bilo prav. Četudi je bilo vaše pismo zelo obširno, je intimno živ­ljenje vaših staršev zame še zmeraj zelo nenavadno. Morda je imela mama, če sklepam le po nasilnem zbadanju s šivanko, psihične težave? Morda je bila nesrečna? Vsekakor pa je moralo biti med njo in očetom zelo malo kemije in veliko sovraštva.Hipotetično je mogoče, da vas je spočel nekdo drug. Ne bi bili ne prvi ne zadnji kukavičji otrok. Še v povojnem času, v katerem je doživ­ljala prve ljubezenske izkušnje tudi vaša mama, jih je bilo precej. Moški so zaradi različnih koristi z lahkoto pustili na cedilu tudi noseče dekle. Morda je bilo podobno pri vaši mami? Pozneje je imela, če ta teorija drži, vseeno veliko srečo: naletela je na moškega, ki se je poročil z njo, za svojega je vzel tudi otroka, četudi je vedel, da ni njegov. Namesto da bi ga zaradi tega vsaj spoštovala, ga je sovražila. Sklepam pa, da moškemu, ki jo je po tej teoriji zavrgel, ni nikoli odpustila. Zato se je izživljala nad vami, da bi se mu maščevala.Poskušam se vživeti v vašo mamo in odgovoriti na vprašanje, zakaj ji je bil mož odvraten, milo rečeno. Kdo ve, na kakšen način mu je to pokazala? Če se je vdal pijači in bežal od doma, je med njima moralo biti zelo hudo. Pravite, da ni bil slab človek, da je bil zelo čuteč in tudi ljubeč. Zakaj mama tega ni videla? Zelo lepo, da ga še zmeraj ohranjate v prijetnem spominu, naj tako ostane še naprej!Predstavljajte si, da bi bili v maminih čevljih takrat, ko jo je – če se še naprej ukvarjava s to hipotezo – njen ljubljeni moški zapustil. Pod srcem je nosila otroka, vedela je, da jo bodo doma grdo gledali, možnost splava je bila zaradi kompliciranega dostopa do njega – misija nemogoče. Ni imela denarja, nikogar, ki bi ji svetoval, kajti ta tema je bila takrat še velik tabu. Ni videla druge rešitve, kot da je začela mrzlično iskati potencialnega ženina, ki bi ji rešil čast. Nekateri starši, sploh če so imeli kaj premoženja in če so kaj dali na ugled, so ženina tudi »kupili« s kakšnimi ugodnostmi, ki so bili še v povojnem času zlata vredni (možnost dedovanja kmetije, avto, zaposlitev itd.). So kaj podobnega storili njeni?Mami se je posrečilo, da ste se rodili kot zakonski otrok. Na zunaj, za ljudi, je bilo vse tako, kot je moralo biti. Vprašanje pa je, s kakšnimi notranjimi boji se je vsa leta zakona in žal tudi vašega odraščanja spoprijemala. Nič ne pišete o njenih starših, v kakšnih odnosih ste bili. Sumim, da so bili na trhlih nogah, kar nakazuje tudi tetin beg v Nemčijo. Če je že kdaj prišla na obisk, nikoli ni prestopila domačega praga, prav tako se ni poročila in ni imela svojih otrok.Če preteklosti ne poznamo, je težko najti prave odgovore. Vas pa vprašanje očetovstva vedno bolj žre. Rojstna hiša starih staršev je danes že v tretjih rokah, močno dvomite, da je kdo od tistih, ki jih je poznal, še med živimi.Morda se motite! V malodane vsakem kraju živi kdo, ki zelo dobro pozna lokalne zgodbe – z vsemi čenčami in skrivnostmi vred. Verjemite, vem iz prve roke! Morda bi poskusili srečo, navezali stike? Pa ni nujno, da bi sogovornike napadli s konkretnimi vprašanji o svojem morebitnem očetu! Z različnimi pogovori bi mamo in njene sorodnike bolje spoznali, to se mi zdi še veliko bolj pomembno!Če je bila njena primarna družina v kakšni stvari bolj posebna, ljudski glas še zmeraj pomni podrobnosti, verjemite!Zavedam se, da je pomanjkanje ljubezni in fizično nasilje težko pozabiti in še težje odpustiti, po drugi strani pa vem, da je bolečina manjša, če poznamo razloge. Odpustimo pa lahko šele tedaj, ko razumemo.Če boste o svojem poreklu izvedeli kaj novega, se mi, lepo prosim, še oglasite!