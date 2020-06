Kako odpravimo celutit

Pozdravljeni, počasi se bliža čas, ko bomo z družino spet odšli na dopust. Vedno me malo prehiti, letos pa so meseci kar poleteli mimo. Delo od doma in skrb za otroke sta me zaposlila večino časa, vsak dan pa sem šla vsaj na en sprehod. Telovadba je v tem času bolj kot ne »mirovala«, zato se je še bolj pojavil celulit na nogah. Rada bi ga vsaj malo omilila, zato me zanima, s kakšnimi vajami si lahko pomagam. Je pomembna tudi prehrana?Celulit je nepravilno razporejena podkožna maščoba, ki jo težko odpravimo. Gre za »lepot­no napako«, ki najbolj prizadene boke, zadnji del stegen in zadnjico, lahko se pojavi tudi na prsih, spodnjem delu trebuha, zgornjem delu rok in na tilniku. Koža je na teh predelih videti pomarančasta.Strokovnjaki so deljenega mnenja, kako pravzaprav nastane, vendar si poglejmo nekaj dejstev. Celulit je nadloga, ki pesti predvsem ženske. Zakaj? Velik vpliv naj bi imel hormon estrogen, ki sodeluje pri nalaganju rezervnega maščevja na stegnih in zadnjici. Hormoni vplivajo tudi na strukturo kolagenskih vlaken v koži, vezivno tkivo postane ohlapnejše, kar povzroči vidno nagubanost in ohlapnost kože.Celulit se največkrat pojavi pri ženskah v obdobjih hormonskih sprememb, kot so puberteta, nosečnost, menopavza. Ni povezan z debelostjo, z njim se srečujejo tudi ljudje s povprečno in podpovprečno telesno težo. S starostjo se čvrstost kože manjša, zato je lahko bolj viden.Na njegov razvoj vpliva predvsem način življenja: premalo gibanja, nepravilna prehrana, stres, dodatno pa pripomorejo dedni in hormonski dejavniki. Podedujemo nagnjenost k tej nadlogi, ne pa samega celulita. Težko ga popolnoma odpravimo, omilimo pa ga lahko na številne načine. Seveda sta za želene rezultate potrebna čas in vztrajnost.Na trgu je veliko izdelkov za odpravljanje celulita. Na voljo so kozmetični pripravki, ki vsebujejo vitamine, izvlečke zdravilnih rastlin, minerale in antioksidante, v kakovostnejših kremah in gelih so dodane tudi protivnetne učinkovine, učinkovine, ki spodbujajo krvni pretok, ter učinkovine, ki delujejo lipolizno na maščobno tkivo. S kremami in geli dosežemo le majhen učinek, saj prodrejo samo v zgornji del kože.Veliko postopkov za odpravo celulita je neuspešnih, ker so usmerjeni samo na njegov zunanji videz, kar pa ni dovolj. Problema se je treba lotiti celovito, tako od zunaj kot od znotraj, in ne samo z uporabo različnih kozmetičnih pripravkov, ki obljubljajo nemogoče. S kombinacijo rednega gibanja, zdrave prehrane in redne telesne nege so rezultati opaznejši.Da povečamo krvni pretok in zmanjšamo podkožno maščevje, se je treba gibati vsaj dve do tri ure na teden (plavanje, kolesarjenje, aerobna vadba, pilates …). Zelo priporočljiva je tudi ročna masaža prizadetih predelov v smeri limfnega obtoka, saj s tem pospešimo odvajanje toksičnih snovi iz telesa. Hkrati učvrstimo vezivno tkivo in koža postane bolj napeta.Celulit bo veliko manj viden, če bodo vaše mišice čvrste. Z vadbo se tonus mišic namreč poveča in prekrvitev izboljša, zaradi česar je koža videti veliko bolj gladka. V boju proti celulitu najbolj pomaga aerobna vadba za celo telo, ki naj traja približno uro in pol. Plešite, kolesarite, delajte vaje za krepitev trebušnih mišic, počepe, vaje za krepitev nožnih mišic in po vadbi nikoli ne pozabite na raztezanje.Pazite tudi na prehrano, ki naj bo raznolika, predvsem pa se izogibajte enostavnih ogljikovih hidratov (z enostavnimi ogljikovimi hidrati, ki jih vsebujejo npr. sladkor, moka, riž, testenine in kruh, vnesemo v telo naenkrat velike količine glukoze, ki jo telo shrani kot maščobno zalogo), nasičenih maščob (nasičene maščobe iz mesa in mlečnih izdelkov in predelane rastlinske maščobe podvojijo količino prostih radikalov in tako povzročajo celulit), alkohola, kave in kofeina (v majhnih količinah kofein pospešuje krvni obtok in presnovo, če pa spijete več kot eno kavo, postanejo arterije manj prož­ne, pretok se poslabša in nastane celulit; kofein ni le v kavi, ampak tudi v pravem čaju, kokakoli itd.), sladkorja in soli (natrij in kalij nadzorujeta količino vode v telesu, razmerje med njima pa ljudje pogosto pokvarijo z uživanjem preveč soli, na kar se telo odzove s poskusom redčenja s tekočino, ki jo zadržuje v tkivih, kar spet povzroča celulit).Uživajte ribe, kot so na primer sled, skuša in losos, ki so bogat vir omega-3 maščobnih kislin, ne povzročajo zmanjšanja prekrvitve in kri očistijo toksinov. Tako preprečujejo in zmanjšujejo napihnjenost maščobnega tkiva in izboljšajo celično strukturo. Ne pozabite tudi na zelenjavo, bogato z vlakninami, kajti te ohranjajo črevesje čisto in odvajajo odvečno tekočino iz telesa.Celulit je torej nujno obravnavati celostno in glede na njegovo izrazitost. Pomembno je zavedanje, da spremlja veliko večino žensk in da ga v začetnih fazah ni treba jemati kot nepopravljivo težavo. S pravilno in premišljeno nego kože, rednim gibanjem in pravilno prehrano lahko zavremo njegov nadaljnji razvoj. Pogosto prav zmaga v boju s celulitom prinese tudi večjo samozavest in boljše počutje.