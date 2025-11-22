  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nedelo

    Kako preživeti konec sveta

    V kitajskih medijih so pred slabimi trinajstimi leti objavili, da so zaradi govoric o koncu sveta aretirali blizu tisoč pripadnikov krščanskega kulta zla.
    Strah pred apokalipso, kakršen se je po Kitajski širil leta 2012, se je v zadnjih nekaj letih preusmeril na pandemijo, tisto, ki je že minila, in tudi na tisto novo, ki bi se lahko razširila. FOTO: Pedro Pardo/AFP
    Galerija
    Strah pred apokalipso, kakršen se je po Kitajski širil leta 2012, se je v zadnjih nekaj letih preusmeril na pandemijo, tisto, ki je že minila, in tudi na tisto novo, ki bi se lahko razširila. FOTO: Pedro Pardo/AFP
    Zorana Baković
    22. 11. 2025 | 09:00
    9:56
    A+A-

    V kitajskih medijih so pred slabimi trinajstimi leti objavili, da so zaradi širjenja govoric o skorajšnjem koncu sveta aretirali blizu tisoč pripadnikov krščanskega kulta zla. Sekta, poimenovana Vsemogočni Bog, je v svojih trditvah, da bo vsega konec, navajala celo datum – 21. december 2012, kar je bil pravzaprav zadnji dan majevskega koledarja, o katerem se je predvidevalo, da bo prinesel kataklizmo.

    Na ta datum se bodo začeli trije dnevi popolne teme, so govorili pripadniki kulta Vsemogočni Bog in svoje sledilce pozivali, naj izkoristijo edinstveno priložnost in strmoglavijo komunistično oblast. Prav zato so bili tudi aretirani. In čeprav so menda večino od njih izpustili, potem ko so jih podrobno zaslišali in jih dodobra ustrahovali, so kult očitno uničili, in to na podlagi globoke averzije kitajskega političnega vodstva do kakršnihkoli konspiracij in zlohotnih govoric. Zanimivo je, da je do omenjenega trenutka ta sekta obstajala okoli dvajset let in skorajda nemoteno delovala po skoraj vsej državi. Prepričanje, da konec sveta ni v tako daljni prihodnosti, je pravzaprav blizu številnim Azijcem. Trinajst let pozneje celo nič več ne potrebujejo majevskega koledarja, pa tudi ne filma 2012, ki je bil pred dvajsetimi leti na Kitajskem izredno priljubljen. Danes je zanje dovolj, da spremljajo novice iz domačega okolja in z vsega sveta, da začnejo pripravljati prtljago za daljše bivanje v katerem od protijedrskih zaklonišč.

    Bunker za vodstvo

    V času, ko so bili aretirani člani kulta Vsemogočni Bog, se je na majevsko apokalipso pripravljal tudi takrat 45-letni Liu Qiyuan iz kitajske pokrajine Hebei. V svoji delavnici v mestu Qiantun, ki leži nedaleč od Pekinga, je izdelal sedem velikanskih žog iz steklenih vlaken, ki jih je napel prek železnih okvirjev. V notranjosti žog so bili zabojniki za kisik, hrano in vodo, varnostni pasovi in vsi nujni pripomočki za daljše bivanje v primeru katastrofe. Vsaka od omenjenih žog je bila dovolj velika za 14 ljudi, lahko pa bi jih sprejela tudi do 30, a pod pogojem, da jim v njej ne bi bilo treba ostati več kot dva meseca. Izolacija je bila izdelana tako, da bi lahko v teh Noetovih barkah, kot jih je poimenoval Liu, živeli štiri mesece na Severnem ali Južnem tečaju, ne da bi občutili mraz.

    V določenem delu tega okroglega prostora je bilo mogoče celo uživati v pravi postelji, sedeti za običajno mizo in se ob cvetličnih tapetah na steni počutiti, kot da je vse povsem normalno.

    V določenem delu tega okroglega prostora je bilo mogoče celo uživati v pravi postelji, sedeti za običajno mizo in se ob cvetličnih tapetah na steni počutiti, kot da je vse povsem normalno. Vse to je natančno premislil za primer apokalipse, ki so jo tistega leta 2012 pričakovali pod vplivom očitno napačno tolmačenega majevskega koledarja, starega 5125 let. Liu je v gradnjo Noetovih bark v obliki žog vložil vse svoje prihranke, poleg tega pa se je še dodatno zadolžil, da je lahko nakupil opremo za svojo delavnico. Na žalost nimamo podatkov o tem, ali je kdo kupil vsaj eno od njegovih žog za preživetje. Kitajski mediji so pisali o drugem poslovnežu iz pokrajine Zhejiang, ki je dobil 21 naročil za svojo različico kapsule za preživetje konca sveta.

    Xi Jinping (na fotografiji z ženo Peng Liyuan) govori o miru in se pripravlja na katastrofo. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Xi Jinping (na fotografiji z ženo Peng Liyuan) govori o miru in se pripravlja na katastrofo. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

    Ko je tisti december pred trinajstimi leti minil, ne da bi se karkoli zgodilo, je bilo takšnih zgodb v kitajskih medijih vse manj, a to še zdaleč ne pomeni, da se Kitajci ne pripravljajo več na apokalipso. A tokrat v središču pozornosti niso več domiselni posamezniki, kot je Liu Qiyuan, ki gradijo okrogle kapsule za preživetje naravne katastrofe, temveč sama država, ki gradi komplekse za preživetje jedrskega napada. Enega od njih so posneli sateliti Sentinel-2 Evropske vesoljske agencije, ki so sredi lanskega leta zaznali pospešena dela na nekakšni trdnjavi. Ta se razprostira na površini, ki je desetkrat večja od Pentagona. Po nekaj mesecih vztrajne gradnje skrivnostnega kompleksa so satelitski posnetki razkrili, da gre za določeno vrsto protijedrskega bunkerja, ki ga gradijo 35 kilometrov jugozahodno od glavnega mesta. Vanj bi se lahko, če bi izbruhnila jedrska vojna, preselili vojaško poveljstvo ter celotno partijsko in državno vodstvo. Kompleks naj bi zamenjal sedanjo utrdbo na Zahodnih gričih v okolici Pekinga. In po vsem, kar je mogoče videti na satelitskih posnetkih, je očitno, da je ta bunker modernejši, bolje opremljen in večji od vsega, kar je bilo do zdaj zgrajenega v ta namen.

    Čeprav je bilo leto 2012 leto pričakovanja mistične teme, v katerem so Kitajci čakali konec sveta ali vsaj najmanj tri dni popolne teme in velike družbene prevrate pod okriljem kataklizmične noči, so ljudje, kot je Liu Qiyuan, odkrito govorili o svojih variantah Noetove barke. Danes se o pripravah na apokalipso popolnoma nič ne govori. In povsem razumljivo je, zakaj: iz vsega, kar Kitajska gradi v pričakovanju morebitnega jedrskega napada, je mogoče razbrati, kako se spreminja sama doktrina jedrske vojne in česa se najbolj bojijo najvišji voditelji v Pekingu. Zdi se namreč, da se Kitajska vrača v obdobje hladne vojne. Mao Zedong, ki je bil obseden s strahom pred jedrskim napadom, je leta 1969 ukazal gradnjo celotnega podzemeljskega mesta pod Pekingom, kamor naj bi se, če bi bilo to nujno, umaknila partijska elita. Deset let je trajalo kopanje labirinta pod glavnim mestom in ves ta čas se je strah pred koncem sveta v glavnem nanašal na jedrski napad Sovjetske zveze.

    Partija ve, kaj je treba storiti

    Ameriški predsednik pogosteje dviga v zrak pest in vzklika fight, v boj, na koncu pa je dokaj alarmantno ukazal tudi obnovitev jedrskih poskusov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Ameriški predsednik pogosteje dviga v zrak pest in vzklika fight, v boj, na koncu pa je dokaj alarmantno ukazal tudi obnovitev jedrskih poskusov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Danes se kitajsko vodstvo boji predvsem jedrske vojne z Ameriko. Strah pred apokalipso, kakršen se je po Kitajski širil leta 2012 – kar je, mimogrede povedano, leto, ko je oblast prevzel Xi Jinping –, se je v zadnjih nekaj letih preusmeril na pandemijo, tisto, ki je že minila, in tudi na tisto novo, ki bi se lahko razširila. Medtem ko se Japonci pripravljajo na katastrofalni potres in, seveda, na cunami, ki se lahko dvigne, če je epicenter nekje pod morjem, so Kitajci danes v glavnem osredotočeni na sodni dan, povezan z jedrsko vojno. Ker ne pričakujejo, da bi se v takšen spopad z njihovo državo vključila katerakoli druga jedrska sila, so osredotočeni na morebitni napad z druge obale Pacifika. Čeprav še vedno obstajajo posamezniki, ki živijo v odročnih gorskih območjih, v hišah, ki spominjajo na bunkerje, in z zalogami vsega, kar bi morda potrebovali v izrednih razmerah, so zdaj kljub vsemu redkost.

    Trinajst let pozneje celo nič več ne potrebujejo majevskega koledarja, pa tudi ne filma 2012, ki je bil pred dvajsetimi leti na Kitajskem izredno priljubljen. Danes je zanje dovolj, da spremljajo novice iz domačega okolja in z vsega sveta, da začnejo pripravljati prtljago za daljše bivanje v katerem od protijedrskih zaklonišč.

    Na apokalipso se namreč pripravlja predvsem sama država. Na veliko izdelujejo načrte za določene vrste napadov, ki veljajo za najbolj verjetne. Ker je eden od njih detonacija jedrske bombe v stratosferi več deset kilometrov nad Kitajsko, katere cilj bi bil predvsem povzročitev popolnega kaosa v elektronski opremi in omrežjih, ki jo povezujejo, so raziskovalci lani simulirali tako imenovani elektromagnetni pulz, in to tako, da so v višino oddajali elektrone visoke energije, kakršni bi nastali ob jedrski eksploziji in ki bi se skozi antene, kable in ventilacijske cevi infiltrirali v komunikacijska zaklonišča. Na koncu so z navdušenjem objavili, da je ostala oprema nepoškodovana. Delovanje omrežja je bilo prekinjeno zgolj za trenutek, nato pa je nemoteno delovalo. Objavljena je bila še cela vrsta podrobnosti o prilagajanju določenih delov telekomunikacijske opreme v primeru jedrskega napada. Vendar se hkrati s tem, ko se napetost v odnosih med Pekingom in Washingtonom vse bolj zaostruje, vse bolj zmanjšuje količina informacij o kitajskih pripravah za najhujši scenarij.

    Kar zadeva vzdušje med ljudmi, pa se kljub vsemu zdi, da se Američani veliko bolj pripravljajo na konec sveta in jedrsko apokalipso kot Kitajci. Njihov predsednik pogosteje dviga v zrak pest in vzklika fight, v boj, na koncu pa je dokaj alarmantno ukazal tudi obnovitev jedrskih poskusov. Xi Jinping je miren. Govori o miru. Veliko vlaga v boj proti podnebnim spremembam, tako da je dodobra uplahnila panika, ki se nanaša na naravne katastrofe. Seveda pa je še kako pripravljen znova aretirati vse člane kateregakoli kulta, ki bi se pripravljal na konec sveta. Ali na konec režima. Ali na oboje. Na kratko, sporočilo Kitajcem se glasi: »Prepustite svojo varnost Komunistični partiji. Ona ve, kaj je treba storiti, če se bo začela jedrska vojna.«

    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zavajajoče oglaševanje

    Čeprav sta bila izdelka odpoklicana, sta še vedno med najbolj prodajanimi

    Število prijav oglaševanja izdelkov, ki se lažno predstavljajo z zdravilnimi lastnostmi, raste, a marsikateri izdelek je tvegan za zdravje.
    Saša Bojc 21. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kitajskaapokalipsajedrsko orožjeXi Jinping

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ornella Vanoni

    V 92. letu starosti umrla ena najbolj prepoznavnih italijanskih pevk

    V karieri, dolgi šest desetletij, je prodala več kot 50 milijonov plošč.
    22. 11. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakaj bi državljani plačevali odvetnika nekomu, ki nenehno krši zakon?

    Predlagam ukinitev brezplačne pravne pomoči za povratnike – zakaj bi jim žrtve plačevale odvetnika, če se iz kazni nič ne naučijo?
    22. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Kralji Anžeta Kopitarja na svojem ledu izgubili z Bostonom

    Los Angeles Kings z desetimi zmagami in dvanajstimi porazi trenutno zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference.
    22. 11. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Oranžno opozorilo zaradi burje, zaprt predor Kastelec proti Ljubljani

    Dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, napovedujejo vremenoslovci.
    22. 11. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Kako preživeti konec sveta

    V kitajskih medijih so pred slabimi trinajstimi leti objavili, da so zaradi govoric o koncu sveta aretirali blizu tisoč pripadnikov krščanskega kulta zla.
    Zorana Baković 22. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Kralji Anžeta Kopitarja na svojem ledu izgubili z Bostonom

    Los Angeles Kings z desetimi zmagami in dvanajstimi porazi trenutno zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference.
    22. 11. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Oranžno opozorilo zaradi burje, zaprt predor Kastelec proti Ljubljani

    Dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, napovedujejo vremenoslovci.
    22. 11. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Kako preživeti konec sveta

    V kitajskih medijih so pred slabimi trinajstimi leti objavili, da so zaradi govoric o koncu sveta aretirali blizu tisoč pripadnikov krščanskega kulta zla.
    Zorana Baković 22. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako se zaščititi pred vedno pametnejšimi napadi

    Tudi najmanjša podjetja so postala privlačna tarča napadalcev, ki izkoriščajo slabo zaščito in premalo znanja zaposlenih.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boste imeli govor pred sodelavci? Vzemite bombon

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo, Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo