Kako preživeti konec sveta

V kitajskih medijih so pred slabimi trinajstimi leti objavili, da so zaradi širjenja govoric o skorajšnjem koncu sveta aretirali blizu tisoč pripadnikov krščanskega kulta zla. Sekta, poimenovana Vsemogočni Bog, je v svojih trditvah, da bo vsega konec, navajala celo datum – 21. december 2012, kar je bil pravzaprav zadnji dan majevskega koledarja, o katerem se je predvidevalo, da bo prinesel kataklizmo.

Na ta datum se bodo začeli trije dnevi popolne teme, so govorili pripadniki kulta Vsemogočni Bog in svoje sledilce pozivali, naj izkoristijo edinstveno priložnost in strmoglavijo komunistično oblast. Prav zato so bili tudi aretirani. In čeprav so menda večino od njih izpustili, potem ko so jih podrobno zaslišali in jih dodobra ustrahovali, so kult očitno uničili, in to na podlagi globoke averzije kitajskega političnega vodstva do kakršnihkoli konspiracij in zlohotnih govoric. Zanimivo je, da je do omenjenega trenutka ta sekta obstajala okoli dvajset let in skorajda nemoteno delovala po skoraj vsej državi. Prepričanje, da konec sveta ni v tako daljni prihodnosti, je pravzaprav blizu številnim Azijcem. Trinajst let pozneje celo nič več ne potrebujejo majevskega koledarja, pa tudi ne filma 2012, ki je bil pred dvajsetimi leti na Kitajskem izredno priljubljen. Danes je zanje dovolj, da spremljajo novice iz domačega okolja in z vsega sveta, da začnejo pripravljati prtljago za daljše bivanje v katerem od protijedrskih zaklonišč.

Bunker za vodstvo

V času, ko so bili aretirani člani kulta Vsemogočni Bog, se je na majevsko apokalipso pripravljal tudi takrat 45-letni Liu Qiyuan iz kitajske pokrajine Hebei. V svoji delavnici v mestu Qiantun, ki leži nedaleč od Pekinga, je izdelal sedem velikanskih žog iz steklenih vlaken, ki jih je napel prek železnih okvirjev. V notranjosti žog so bili zabojniki za kisik, hrano in vodo, varnostni pasovi in vsi nujni pripomočki za daljše bivanje v primeru katastrofe. Vsaka od omenjenih žog je bila dovolj velika za 14 ljudi, lahko pa bi jih sprejela tudi do 30, a pod pogojem, da jim v njej ne bi bilo treba ostati več kot dva meseca. Izolacija je bila izdelana tako, da bi lahko v teh Noetovih barkah, kot jih je poimenoval Liu, živeli štiri mesece na Severnem ali Južnem tečaju, ne da bi občutili mraz.

V določenem delu tega okroglega prostora je bilo mogoče celo uživati v pravi postelji, sedeti za običajno mizo in se ob cvetličnih tapetah na steni počutiti, kot da je vse povsem normalno. Vse to je natančno premislil za primer apokalipse, ki so jo tistega leta 2012 pričakovali pod vplivom očitno napačno tolmačenega majevskega koledarja, starega 5125 let. Liu je v gradnjo Noetovih bark v obliki žog vložil vse svoje prihranke, poleg tega pa se je še dodatno zadolžil, da je lahko nakupil opremo za svojo delavnico. Na žalost nimamo podatkov o tem, ali je kdo kupil vsaj eno od njegovih žog za preživetje. Kitajski mediji so pisali o drugem poslovnežu iz pokrajine Zhejiang, ki je dobil 21 naročil za svojo različico kapsule za preživetje konca sveta.

Xi Jinping (na fotografiji z ženo Peng Liyuan) govori o miru in se pripravlja na katastrofo. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Ko je tisti december pred trinajstimi leti minil, ne da bi se karkoli zgodilo, je bilo takšnih zgodb v kitajskih medijih vse manj, a to še zdaleč ne pomeni, da se Kitajci ne pripravljajo več na apokalipso. A tokrat v središču pozornosti niso več domiselni posamezniki, kot je Liu Qiyuan, ki gradijo okrogle kapsule za preživetje naravne katastrofe, temveč sama država, ki gradi komplekse za preživetje jedrskega napada. Enega od njih so posneli sateliti Sentinel-2 Evropske vesoljske agencije, ki so sredi lanskega leta zaznali pospešena dela na nekakšni trdnjavi. Ta se razprostira na površini, ki je desetkrat večja od Pentagona. Po nekaj mesecih vztrajne gradnje skrivnostnega kompleksa so satelitski posnetki razkrili, da gre za določeno vrsto protijedrskega bunkerja, ki ga gradijo 35 kilometrov jugozahodno od glavnega mesta. Vanj bi se lahko, če bi izbruhnila jedrska vojna, preselili vojaško poveljstvo ter celotno partijsko in državno vodstvo. Kompleks naj bi zamenjal sedanjo utrdbo na Zahodnih gričih v okolici Pekinga. In po vsem, kar je mogoče videti na satelitskih posnetkih, je očitno, da je ta bunker modernejši, bolje opremljen in večji od vsega, kar je bilo do zdaj zgrajenega v ta namen.

Čeprav je bilo leto 2012 leto pričakovanja mistične teme, v katerem so Kitajci čakali konec sveta ali vsaj najmanj tri dni popolne teme in velike družbene prevrate pod okriljem kataklizmične noči, so ljudje, kot je Liu Qiyuan, odkrito govorili o svojih variantah Noetove barke. Danes se o pripravah na apokalipso popolnoma nič ne govori. In povsem razumljivo je, zakaj: iz vsega, kar Kitajska gradi v pričakovanju morebitnega jedrskega napada, je mogoče razbrati, kako se spreminja sama doktrina jedrske vojne in česa se najbolj bojijo najvišji voditelji v Pekingu. Zdi se namreč, da se Kitajska vrača v obdobje hladne vojne. Mao Zedong, ki je bil obseden s strahom pred jedrskim napadom, je leta 1969 ukazal gradnjo celotnega podzemeljskega mesta pod Pekingom, kamor naj bi se, če bi bilo to nujno, umaknila partijska elita. Deset let je trajalo kopanje labirinta pod glavnim mestom in ves ta čas se je strah pred koncem sveta v glavnem nanašal na jedrski napad Sovjetske zveze.

Partija ve, kaj je treba storiti

Ameriški predsednik pogosteje dviga v zrak pest in vzklika fight, v boj, na koncu pa je dokaj alarmantno ukazal tudi obnovitev jedrskih poskusov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Danes se kitajsko vodstvo boji predvsem jedrske vojne z Ameriko. Strah pred apokalipso, kakršen se je po Kitajski širil leta 2012 – kar je, mimogrede povedano, leto, ko je oblast prevzel Xi Jinping –, se je v zadnjih nekaj letih preusmeril na pandemijo, tisto, ki je že minila, in tudi na tisto novo, ki bi se lahko razširila. Medtem ko se Japonci pripravljajo na katastrofalni potres in, seveda, na cunami, ki se lahko dvigne, če je epicenter nekje pod morjem, so Kitajci danes v glavnem osredotočeni na sodni dan, povezan z jedrsko vojno. Ker ne pričakujejo, da bi se v takšen spopad z njihovo državo vključila katerakoli druga jedrska sila, so osredotočeni na morebitni napad z druge obale Pacifika. Čeprav še vedno obstajajo posamezniki, ki živijo v odročnih gorskih območjih, v hišah, ki spominjajo na bunkerje, in z zalogami vsega, kar bi morda potrebovali v izrednih razmerah, so zdaj kljub vsemu redkost.

Na apokalipso se namreč pripravlja predvsem sama država. Na veliko izdelujejo načrte za določene vrste napadov, ki veljajo za najbolj verjetne. Ker je eden od njih detonacija jedrske bombe v stratosferi več deset kilometrov nad Kitajsko, katere cilj bi bil predvsem povzročitev popolnega kaosa v elektronski opremi in omrežjih, ki jo povezujejo, so raziskovalci lani simulirali tako imenovani elektromagnetni pulz, in to tako, da so v višino oddajali elektrone visoke energije, kakršni bi nastali ob jedrski eksploziji in ki bi se skozi antene, kable in ventilacijske cevi infiltrirali v komunikacijska zaklonišča. Na koncu so z navdušenjem objavili, da je ostala oprema nepoškodovana. Delovanje omrežja je bilo prekinjeno zgolj za trenutek, nato pa je nemoteno delovalo. Objavljena je bila še cela vrsta podrobnosti o prilagajanju določenih delov telekomunikacijske opreme v primeru jedrskega napada. Vendar se hkrati s tem, ko se napetost v odnosih med Pekingom in Washingtonom vse bolj zaostruje, vse bolj zmanjšuje količina informacij o kitajskih pripravah za najhujši scenarij.

Kar zadeva vzdušje med ljudmi, pa se kljub vsemu zdi, da se Američani veliko bolj pripravljajo na konec sveta in jedrsko apokalipso kot Kitajci. Njihov predsednik pogosteje dviga v zrak pest in vzklika fight, v boj, na koncu pa je dokaj alarmantno ukazal tudi obnovitev jedrskih poskusov. Xi Jinping je miren. Govori o miru. Veliko vlaga v boj proti podnebnim spremembam, tako da je dodobra uplahnila panika, ki se nanaša na naravne katastrofe. Seveda pa je še kako pripravljen znova aretirati vse člane kateregakoli kulta, ki bi se pripravljal na konec sveta. Ali na konec režima. Ali na oboje. Na kratko, sporočilo Kitajcem se glasi: »Prepustite svojo varnost Komunistični partiji. Ona ve, kaj je treba storiti, če se bo začela jedrska vojna.«