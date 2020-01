Kako se učinkovito znebiti odvečne teže

Po elektronski pošti



Novo leto je prispelo s svetlobno hitrostjo. Vsak konec leta si zastavim cilje in zaobljube, kako bom izgubila nekaj odvečnih kilogramov, se več gibala, preživela vsaj del vikenda nekje v naravi. Vse skupaj traja kakšen mesec ali dva, potem pa spet po starem. Letos si pravim: tokrat pa zares, vendar bi vseeno rada prebrala kakšno spodbudno besedo, kako se lotiti, da ne bo zalogaj prevelik in bom na koncu zadovoljna s svojo postavo in s seboj.Vzdrževanje telesne teže v vseh življenjskih obdobjih je tesno povezano s skrbno načrtovanimi in premišljenimi cilji, ki si ji postavite in živite v skladu z njimi. To je skupni imenovalec, da postanete zmagovalec, ne le pri vzdrževanju teže, temveč na vseh področjih življenja. Določen, skrbno začrtan cilj, ki ga imate nenehno pred očmi, je prvi pogoj za vaš uspeh. Cilji so pomembni, ker vam pomagajo, da usmerite svoj čas, trud in energijo na pot, ki vodi do uspeha.Najprej si postavite realen in merljiv cilj. Če želite izgubiti nekaj kilogramov, si to razdelite na nekaj mesecev (odvisno od števila kilogramov, ki bi se jih radi znebili) in imejte v glavi cilj, da boste shujšali npr. dva kilograma na mesec. Tako boste cilj bistveno lažje dosegli, kot če si rečete, da bi radi shujšali npr. osem kilogramov, in boste razmiš­ljali samo o tej številki.Priporočena hitrost zdravega hujšanja je namreč izgubljanje od 0,5 do največ kilogram telesne teže na teden. Izguba kilograma maščobnega tkiva pomeni 7000 kilokalorij (kcal). Če želite v enem tednu izgubiti kilogram telesne teže, morate dnevni količini kilokalorij, ki jih vaše telo potrebuje, odvzeti približno 1000 kilokalorij.Preden pridemo do zdrave prehrane in vadbe, je za uspešno hujšanje zelo pomembna redna in zdrava prebava. Izkušnje so pokazale, da ima velika večina žensk zelo neredno prebavo, kar pomeni izjemno kopičenje odpadnih snovi v telesu in črevesju. Tako se začne kopičiti tudi vse več celulita, hujšanje pa je zelo oteženo. Hkrati se pojavljajo še drugi simptomi: glavoboli, utrujenost, slabo počutje, slabosti, kar pa ne preseneča, saj je telo nasičeno z odpadnimi toksičnimi snovmi. Zato je zelo pomembno, da naš limfni sistemodlično deluje, saj se skozenj izločajo odpadne snovi.Cilj si zapišite in postavite na vidno mesto. Ni dovolj, da o svojih željah samo razmišljate. Raje jih zapišite, saj bodo tako postale veliko bolj realne. Postavite si denimo cilj, da bi radi shujšali osem kilogramov, da bi radi šli dvakrat na teden na daljši sprehod ali bližnji hrib in da boste iz prehrane črtali npr. sladkor. Vse si zapišite in listek nalepite na vidno mesto (hladilnik, tabla z obveznostmi, namizni koledar ...). Tako boste vedeli, v katero smer gre vaše življenje, in ne boste izgubljali energije z doseganjem morebitnih drugih mogočih ciljev. Toliko več zadoščenja boste imeli tudi zato, ker boste posamezen cilj sčasoma lahko prečrtali.Velik cilj razdelite na več manjših. Da bi dosegli uresničenje nekega večjega cilja (izgubo osmih kilogramov), je treba uresničiti več manjših. Ko zapišete svoj veliki cilj, spodaj torej dodajte še več načinov, na katere ga boste lahko dosegli. Napišite si, da bi radi vsak mesec izgubili dva kilograma, da boste npr. v prvem tednu zmanjšali uživanje sladkorja za 30 odstotkov in da boste v prvih 14 dneh šli dvakrat na teden na bližnji hrib. Ko bodo ti manjši cilji izpolnjeni, si zastavite nove; morda vpis na skupinsko vadbo, lahko si poiščete osebnega trenerja, ki vam bo dal motivacijo in vas bo spodbujal pri zastavljenih ciljih, ali pa se s prijateljico dogovorite, da bosta skupaj uživali v vseh radostih, ki jih prinaša gibanje v telovadnici ali zunaj nje.Svoje cilje delite z drugimi. Če boste svoj seznam zaobljub delili z drugimi, boste morda prejeli nepričakovano pomoč ali nasvet, po drugi strani pa boste čutili še večji pritisk, da svoje želje res uresničite. Vaši cilji bodo postali bolj stvarni že s tem, ko ji boste zapisali; če jih boste za povrhu delili z drugimi, jih boste resnično ponotranjili in jih uresničevali tako zavestno kot podzavestno. Mnogi svojih želja sicer ne delijo z drugimi, ker se bojijo, da jih bo okolica zasmehovala ali o njih dvomila. Toda če si nečesa resnično želite, se vam tega ni treba sramovati.Poiščite vadbo, ki najbolj ustreza vašemu tipu osebnosti. Vadba vam ne bo v veselje in ne bo imela želenega učinka, če ne boste izbrali prave. Odločite se za takšno, ki je primerna vašemu življenjskemu tempu. To morda ni tista, ki je trenutno moderna in jo obiskujejo sodelavke ali prijateljice. Poiščite vadbo, ki ustreza vam. Primer: za deloholičarke je zelo primeren tek v naravi, saj pri njem neprestano izbiraš nove smeri in prepreke na poti. Za perfekcionistke je primeren pilates, saj z njim umiriš svoje misli, hkrati pa izboljša gibljivost telesa in oblikuje mišice.Bodite sebični.Ne imejte slabe vesti, če ste končno našli čas zase in se vpisali na skupinsko vadbo ali pa si vsak dan vzamete nekaj časa za vadbo doma. Vaše življenje vam mora biti pomembno in vsaka sprememba, s katero skrbite za svoje zdravje, je še kako koristna in pomembna. S tem, ko skrbite zase, skrbite tudi za to, da boste svojim domačim in prijateljem dober zgled, posoda v koritu ali perilo v košu pač lahko počakata.In ne nazadnje, ne obupajte.Ne glede na to, kakšna je vaša novolet­na zaobljuba glede vadbe, ne odnehajte. Ne ustrašite se takoj, ko se boste znašli pred prvo prepreko ali doživeli neuspeh. Bodite potrpežljivi in vaš trud bo poplačan. Ves čas mislite na to, kako dobro se boste počutili, ko boste dosegli želeni rezultat. Ne vdajte se prehitro.