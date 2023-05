Kako ustvarimo svoj hygge dom

V nadaljevanju preberite:

Meik Wiking v novi uspešnici Moj hygge dom kaže poti do še bolj kakovostnega bivanja. Iz priročnika, ki je izšel pri založbi Učila, smo izbrali deset nasvetov. Kot poudarja, je hygge umetnost ustvarjanja prijetnega vzdušja, ko smo z ljudmi, ki so nam pri srcu, z občutkom, da smo na varnem. Gre za uživanje v tem, kar že imamo, obujanje varčnosti in skromnosti, torej tudi čaščenje starih vrlin. Cilj je dobro življenje za malo denarja. Wiking med drugim poudarja: »Minimalizem na steroidih ni hygge.«