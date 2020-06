FOTO:»Kakorkoli obračamo, ljubezen je sebična«

Ana in Adam, protagonista Mojstrovine, se zapleteta v ljubezensko afero. Ona je mesto urednice pri ugledni založbi dobila v zameno za sodelovanje s tajno policijo, on je profesor književnosti in obenem novorevijaš. Njuna stvariteljica je morala v intervjujih večkrat pojasnjevati, zakaj ju je postavila prav v osemdeseta leta in zakaj so reference na to dobo v romanu zelo mimobežne, mene pa je med branjem bolj begalo, kako se lahko lepa, mlada, temperamentna, ambicioz­na in razgledana Ana Miler tako močno zaljubi v neizrazitega, omahujočega, nemalokrat zoprnega neuresničenega pisatelja.Kako?Prevara se zmeraj zgodi iz potrebe, da se ...