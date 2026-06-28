Kamorkoli smo prišli, je bilo v trenutku zelo bučno

Vodja Alpskega kvinteta Janez Per o dokumentarnem filmu ob šestdeseti obletnici obstoja tega narodnozabavnega ansambla.

Janez Per je baritonist, baskitarist, pozavnist in vodja narodnozabavnega ansambla Alpski kvintet, pa tudi kmet in politik. Alpski kvintet, ki slavi 60 let obstoja, upravičeno spoštujejo mnogi glasbeniki in poslušalci, tudi tisti, ki sicer ne prisegajo na to zvrst glasbe, okrogla obletnica pa je dober razlog, da je o tej posebni glasbeni skupini nastal tudi dokumentarni film. Kako se je porodila in uresničila ideja o biografskem dokumentarnem filmu 60 let Alpskega kvinteta? Idejo je razvil in uresničil Simon Golobič, on je naredil vse. Sicer je že prej obstajala namera, da bi se ob petdesetletnici izdala knjiga. O tem se je Simon dogovarjal še z našim dolgoletnim vodjem Jožetom Antoničem, a je ta leta 2015 preminil. Tako je potem ta pobuda še zaradi drugih razlogov obstala in se sčasoma ...