Vse več ljudi išče občutek skupnosti

Časi, ko je bilo kampiranje način poceni dopustovanja, ko si je gost postavil šotor in potem uporabljal sanitarije z vsemi drugimi gosti, ko je bila na voljo mrzla voda za tuširanje, elektrika pa luksuz in je na parcelah večinoma ni bilo, so minili. Tisti časi so ostali nekje v nekdanji skupni državi. O tem, kaj je danes kampiranje, kaj v 21. stoletju pričakujejo gostje in kako gre slovenskim kampom, smo se pogovarjali s podpredsednikom Združenja kampov Slovenije (ZAS) in direktorjem kampa Šobec v bližini Bleda Urošem Ambrožičem. Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič je tudi podpredsednik združenja kampov pri Gospodarski zbornici Slovenije. FOTO: Blaž Samec/Delo Že na prvi pogled je jasno, da je Šobec zelo urejen kamp. Ponaša se s petimi zvezdicami in tudi njegovo lastništvo je precej ...