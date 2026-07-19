Vse več ljudi išče občutek skupnosti

Kaj je danes kampiranje, kaj v 21. stoletju pričakujejo njihovi gostje in kako gre slovenskim kampom?
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Število nelegalnih kampov se je opazno povečalo po letu 2020, ko so čare takšnega dopustovanja odkrili tudi tisti, ki jih prej ni pritegnilo. FOTO: Shutterstock
Časi, ko je bilo kampiranje način poceni dopustovanja, ko si je gost postavil šotor in potem uporabljal sanitarije z vsemi drugimi gosti, ko je bila na voljo mrzla voda za tuširanje, elektrika pa luksuz in je na parcelah večinoma ni bilo, so minili. Tisti časi so ostali nekje v nekdanji skupni državi. O tem, kaj je danes kampiranje, kaj v 21. stoletju pričakujejo gostje in kako gre slovenskim kampom, smo se pogovarjali s podpredsednikom Združenja kampov Slovenije (ZAS) in direktorjem kampa Šobec v bližini Bleda Urošem Ambrožičem.
Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič je tudi podpredsednik združenja kampov pri Gospodarski zbornici Slovenije. FOTO: Blaž Samec/Delo
Že na prvi pogled je jasno, da je Šobec zelo urejen kamp. Ponaša se s petimi zvezdicami in tudi njegovo lastništvo je precej ...
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