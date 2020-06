Kar ima povedati, pove v ringu

V esemesu so me opozorili, da je Nastasja Koca sila zadržano, sramež­ljivo dekle, in da kar ima svetu povedati, pove v ringu. In tam je sila zgovorna, je mladinska svetovna in evropska prvakinja v tajskem boksu.O njej in veščini osmih udov sva se zatorej pogovarjala z 38-letnim Petritom Izairijem, predsed­nikom črnomaljskega društva Gladiator Muay Thai Gym, trenerjem, vodjem kompletne telovadnice s fitnesom in tudi selektorjem mladinske reprezentance. Klub živi od 1. junija 2013, ko niso imeli telovadnice, »začeli smo po njivah, travnikih, stadionih, gasilskih domovih«.Petrit je tekmoval v kikboksu, »pred tem sem, že pri ...