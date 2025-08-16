Karmen Ogulin: Mnogim se zdi, da je Anita še vedno med nami

V članku preberite:

Karmen Ogulin, hči pokojne Anite Ogulin, že 30 let živi v Italiji, kamor jo je pripeljala ljubezen. Prav ljubezen do sočloveka pa je bila tudi jedro vsega, kar je zaznamovalo življenje njene mame, srčne in predane humanitarke. Tudi o tem govori njena pretresljiva avtobiografija Tako zelo vas imam rada, ki sta jo napisala z Vasjo Jagrom, zdaj pa jo z njim predstavlja Karmen. To so ganljivi trenutki, pravi hči, ki ji je v uteho misel, da je lahko mami stala ob strani v boju z boleznijo. Čeprav je od njene smrti minilo že več kot eno leto, se njenim najbližjim in mnogim drugim zdi, da je Anita še vedno med nami.