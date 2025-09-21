  • Delo d.o.o.
    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    V Siriji so se je najbolj dotaknila srečanja z ljudmi, ki iščejo svoje bližnje po množičnih grobiščih, o katerih si doslej niso upali niti govoriti. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    V Siriji so se je najbolj dotaknila srečanja z ljudmi, ki iščejo svoje bližnje po množičnih grobiščih, o katerih si doslej niso upali niti govoriti. FOTO: Jure Eržen
    Agata Rakovec Kurent
    21. 9. 2025 | 07:00
    A+A-

    V naše domove prinaša podobe iz tistih koncev sveta, ki jih je bog že davno pozabil. Nedoumljive človeške tragedije postavlja v širši kontekst in skuša v nesmislu, ki ga spremlja povsem od blizu, najti odgovore na večna vprašanja kdo, kdaj, kaj, kako in zakaj. Vsakič, ko je na terenu, si obljubi, da je bilo zadnjič, potem pa se, kot pravi sama, življenje v krogu vrti naprej. Čeprav je bila že večkrat v nevarnosti, je strah spoznala šele, ko je rodila sina.

    V četrtek ob 21.15 bo na prvem programu TV Slovenija na sporedu oddaja Sirija – nedokončana vojna, v kateri se je odpravila po sledeh krvnikov starega in novega režima.

    Oglasila se nam je iz Kaira, kjer trenutno živi z družino, možem Gunnarjem, ki je tudi njen snemalec, in sinom Oskarjem.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Boštjan Videmšek

    Pustil sem, da stvari, ki sem jih moral dolgo nadzorovati, padejo iz mene

    S kriznih žarišč, ki jih je Boštjan Videmšek spremljal kot vojni poročevalec, je prinesel marsikaj, in to dolga leta nosil v sebi. Zdaj je napisal roman.
    Agata Rakovec Kurent 9. 4. 2023 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Karmen Švegl

    Oskar ve, da je mama novinarka, ne ve pa, da poroča iz vojne

    Z dopisnico RTV Slovenija Karmen W. Švegl o Ukrajini, dvajseti obletnici poročanja s kriznih žarišč, materinstvu in o premierovi čestitki za osmi marec.
    Agata Rakovec Kurent 20. 3. 2022 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Nelegalno kampiranje

    Parkirišča so se spremenila v prenočišča, travniki v avtokampe

    Policija je letos obravnavala 230 kršitev. Lepe lokacije se hitro širijo po medmrežju. Bo pomagala sprememba zakona o javnem redu in miru, če bo sprejet?
    Simona Bandur 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vrag je odnesel šalo: padel že drugi od štirih najvplivnejših voditeljev

    Trump se zaveda, da morajo za utrjevanje oblasti pasti tudi klasični mediji.
    Andrej Predin 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravje

    Prve odškodnine zaradi zastrupitev v Maximarketu

    Vloženih najmanj 51 zahtevkov oškodovancev. Tudi trgovcu škoda še nastaja.
    Barbara Eržen 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Premium
    Nedelo
    Kitajske borilne veščine

    Ip Man – mož, brez katerega ne bi bilo Brucea Leeja

    Ip Man je najbrž znan redkim poznavalcem kitajske kulture, zgodovine in umetnosti. Mnogo več je tistih, ki poznajo njegovega učenca, igralca Brucea Leeja.
    Anja Intihar 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Lokacijske storitve

    Deliti lokacijo z bližnjimi: izraz (ne)zaupanja ali oblika nadzora?

    V sodobni družbi starši pogosto vseskozi sledijo svojim otrokom, prav tako si sledijo partnerji. Kdaj to postane sredstvo nadzora?
    Beti Burger 21. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Kuha se evropski kei avtomobil

    Ideja: Nova kategorija majcenega (električnega) avtomobila za večjo evropsko konkurenčnost
    Gašper Boncelj 21. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Na Celovški cesti v Ljubljani umrl 31-letni motorist

    Voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo, je zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti. Motorist je umrl na kraju nesreče.
    20. 9. 2025 | 21:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Lokacijske storitve

    Deliti lokacijo z bližnjimi: izraz (ne)zaupanja ali oblika nadzora?

    V sodobni družbi starši pogosto vseskozi sledijo svojim otrokom, prav tako si sledijo partnerji. Kdaj to postane sredstvo nadzora?
    Beti Burger 21. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Kuha se evropski kei avtomobil

    Ideja: Nova kategorija majcenega (električnega) avtomobila za večjo evropsko konkurenčnost
    Gašper Boncelj 21. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Na Celovški cesti v Ljubljani umrl 31-letni motorist

    Voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo, je zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti. Motorist je umrl na kraju nesreče.
    20. 9. 2025 | 21:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več

