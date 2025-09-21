Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

V naše domove prinaša podobe iz tistih koncev sveta, ki jih je bog že davno pozabil. Nedoumljive človeške tragedije postavlja v širši kontekst in skuša v nesmislu, ki ga spremlja povsem od blizu, najti odgovore na večna vprašanja kdo, kdaj, kaj, kako in zakaj. Vsakič, ko je na terenu, si obljubi, da je bilo zadnjič, potem pa se, kot pravi sama, življenje v krogu vrti naprej. Čeprav je bila že večkrat v nevarnosti, je strah spoznala šele, ko je rodila sina.

V četrtek ob 21.15 bo na prvem programu TV Slovenija na sporedu oddaja Sirija – nedokončana vojna, v kateri se je odpravila po sledeh krvnikov starega in novega režima.

Oglasila se nam je iz Kaira, kjer trenutno živi z družino, možem Gunnarjem, ki je tudi njen snemalec, in sinom Oskarjem.