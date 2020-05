FOTO:Katja Šulc: »Vsak jezik te odpelje nekam drugam«

S svetovljanko, ki je navdušila že s priredbo pesmi Mile Kačič, z albumom Twisted Delight in nazadnje z uglasbeno romsko poezijo Kamlisajlan, sva ob zelenem čaju govorili o nastajanju novega albuma v času pandemije.Je Caricias prva znanilka novega albuma?To je prva pesem iz novega solo projekta, ki je nastajal zadnje leto v Mehiki. Tam sem delala že svoj prejšnji projekt Kamlisajlan, uglasbeno romsko poezijo vzhodne Evrope in Balkana.V Mehiki in tudi Gvatemali sem se zadnjih nekaj let intenzivno srečevala z mehiško in latinskoameriško glasbo in poezijo, tradicionalno in sodobno, tudi indijansko poezijo, poezijo staroselcev. Album ...