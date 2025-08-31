Mojca Mihelič: V sedmi razred naj gre samo otrok, starši naj bodo doma

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ocenjuje, da v Sloveniji primanjkuje približno 3600 učiteljev, ravnatelji menijo, da je številka dvakrat višja. Posledično na kar 80 odstotkih slovenskih osnovnih šol učijo ljudje brez ustrezne izobrazbe. Ministrstvo na pomoč kliče učitelje, ki so se že upokojili, a na poziv se jih je odzvalo le deset.

O tem, kako naprej in zakaj mladi ne želijo več v pedagoške poklice, smo se pogovarjali s predsednico Združenja ravnateljev in ravnateljico OŠ Danile Kumar Mojco Mihelič, o tem, s kakšnimi izzivi se srečujeta pri svojem delu, pa sta spregovorili tudi dve učiteljici.