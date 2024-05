Kdor se dvakrat rodi, na svet gleda s popolnoma drugačnimi očmi

V nadaljevanju preberite:

Priznam, v življenju nisem veliko razmišljala o lectarstvu. Ljubko srce, ki ga je fant v nekih drugih časih dal dekletu, prizor iz filma Cvetje v jeseni, stojnice v Ljubljani ... Nisem vedela, da lectovo srce lahko kljubuje času dvesto let in več.

Tudi zgodbo družinske tradicije medičarstva, lectarstva in svečarstva Perger, ki ima v Slovenj Gradcu in okolici že ikonični status, sem do zdaj poznala zgolj v obrisih, a ko sem vstopila v knjigo Hrabro srce, je bilo, kot bi se spustila po toboganu z zavoji, lupingi, vzponi in padci. Neobičajni, včasih pretresljivi, včasih skoraj nadrealni, včasih zabavni dogodki in čustva se menjajo v hitrem montažnem zaporedju kot v dobri seriji ali filmu.