Keramika se upira hitremu tempu in popolnemu nadzoru

V Ljubljani se je ravnokar odprl šesti mednarodni trienale keramike Unicum 2026, na katerem se predstavlja 91 umetnikov iz 33 držav. Razstavljena dela so do 15. oktobra na ogled v Narodnem muzeju Slovenije in Centru Rog, ki je letos prvič partner projekta. Ideja, ki se je pred dvajsetimi leti porodila Dragici Čadež Lapajne in Mateji Kos Zabel, se je razvila v pomembno mednarodno prireditev, ki predstavi najboljše, kar se dogaja na področju sodobnega umetniškega ustvarjanja v keramiki. Letošnja osrednja tema sta trajnost in spodbujanje uporabe do okolja prijaznih materialov in tehnik.