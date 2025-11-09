Kibernetska varnost pogosto ostane podcenjena

V nadaljevanju preberite:

Ko so hekerji napadli verigo britanskih vrtcev Kido in na spletu objavili podatke o otrocih, se je velik del javnosti strinjal, da je digitalni kriminal dosegel novo dno. Toda v resnici gre le za del širšega vzorca: izobraževalne ustanove – od vrtcev do univerz – so vse pogosteje tarče kibernetskih napadov.

Po podatkih britanske vlade so šole in univerze celo bolj izpostavljene takšnim napadom kot zasebna podjetja. Letna britanska anketa o kibernetskih vdorih kaže, da je v zadnjem letu napad ali varnostno kršitev doživelo šest od desetih srednjih šol, osem od desetih višjih šol in devet od desetih univerz. Za primerjavo – med podjetji je ta delež štiri od desetih.

Kako hekerji napadajo izobraževalne ustanove v tujini in v Sloveniji?