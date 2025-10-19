Protistrup za ameriške carine

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji konec tedna spet zatresel svetovne trge, tokrat z napovedjo, da bo uvedel stoodstotne carine na vse kitajske izdelke. A njegova napoved ima predzgodbo. Kitajska proizvaja približno 68,6 odstotka redkih kovin in ima nadzor nad več kot 90 odstotki svetovne obdelave teh materialov, ki so ključni za številne visokotehnološke industrije, zato jim pravijo tudi kitajska nafta. Le dan pred Trumpovo napovedjo je dodatno omejila njihov izvoz.

Tudi Evropska unija iz Kitajske trenutno uvozi kar 98 odstotkov redkih kovin, maja lani pa je sprejela zakon o kritičnih surovinah. V njem je zapisano, da bo do leta 2030 deset odstotkov redkih kovin pridobila iz domačih virov, da bo 40 odstotkov redkih kovin predelala v državah članicah EU, da jih bo 25 odstotkov reciklirala ter da bo poskrbela, da iz ene same tretje države ne bo uvozila več kot 65 odstotkov teh surovin.