Pahljače, lubenice in ležišče iz bambusa

V trenutku, ko pišem ta članek, v Pekingu še vedno velja opozorilo zaradi skrajno visokih temperatur. Čeprav kitajsko glavno mesto še zdaleč ni eno od najbolj vročih krajev v državi, preživlja »severna prestolnica« – kar dobesedno pomeni ime te metropole – toplotne valove, ki dosegajo tudi do 38 stopinj Celzija. In skoraj vsi mediji obujajo spomine na to, kako so se Kitajci hladili v starih časih. Ne zato, ker Pekinžani ne bi imeli klimatskih naprav. V kitajskem glavnem mestu ima več kot 90 odstotkov domov vgrajene sisteme za hlajenje. Država preprosto opozarja na dejstvo, da je poraba elektrike letošnje poletje dosegla rekord in da so za hlajenje in zmanjševanje vlage v prostoru porabili kar 45 odstotkov električne energije. Poraba elektrike je letošnje poletje dosegla rekord, za ...