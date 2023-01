Kitajski boj pod hollywoodskim soncem

V nadaljevanju preberite:

» ... In to zaradi tega mojega obraza. Prišla sem sem in rekli so mi: Ti si pripadnica manjšine. Nekdo me je vprašal: Govoriš angleško?, jaz pa sem mu odgovorila: Ja, moj polet do sem je trajal okoli trinajst ur in vmes sem se naučila vašega jezika.« Medtem ko je govorila o svojih prvih korakih po kraljestvu filma, je Michelle Yeoh odločno držala v rokah zlati globus, ki ji ga je 10. januarja za glavno vlogo v filmu Vsepovsod naenkrat (Everything Everywhere All At Once) podelilo Hollywoodsko združenje tujih dopisnikov.