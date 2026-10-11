Kjer imajo raje Eskime kot Bosance, bo vse po starem

Največji zmagovalec splošnih volitev v Bosni in Hercegovini sploh ni kandidiral. Obsojeni nekdanji predsednik entitete Republika Srbska Milorad Dodik se je na volilni večer hvalil, da so njegovi kandidati »pretepli« tekmece. Hrvaška stranka HDZ BiH je slavila uspeh svoje Darijane Filipović, ki je postala članica predsedstva BiH. Med glavne igralce v državi se je vrnila bošnjaška SDA. Koga vse mora skrbeti, ko slavijo nacionalisti z vseh vetrov? V Sarajevu rojena in v Dublinu živeča filmska ustvarjalka Dragana Jurišić je nedavno opisala svojo zabavno izkušnjo z identitetami. Hčerka Srbkinje in Hrvata je bila vse do leta 1991 Jugoslovanka, na popisu prebivalstva tisto leto, torej tik pred izbruhom vojne v Bosni in Hercegovini, pa Draganinemu očetu niso dovolili, da zanjo in brata v rubriko ...