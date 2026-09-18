Klara Kuk: Zelo cenim ljudi, ki so strastni do svojega dela

Za slovensko igralko Klaro Kuk (1997) je, skromno rečeno, pomemben mesec, mesec dveh velikih premier. Sredi avgusta si je na sarajevskem filmskem festivalu ogledala film Vse, kar je narobe s tabo (režija Urša Menart), v katerem ima eno glavnih vlog, pred dobrim tednom pa je na odru Mestnega gledališča ljubljanskega premierno nastopila v naslovni vlogi Salome srbskega režiserja Miloša Lolića. Kot pravi, jo je judejska princesa začarala že v gimnaziji, ko je prvič brala znamenito dramo Oscarja Wilda. Otvoritev sezone, naslovna vloga, predvsem pa drama, o kateri ima skoraj vsakdo svoje mnenje. Kako so ti dejavniki vplivali na vaše počutje pred premiero? Poskušala sem, da se ne bi posebno obremenjevala. Vsaka vloga ima svoje specifike, svoje izzive. Zaupala sem režiserju Milošu Loliću, ki me ...