FOTO:Klemen Slakonja: »Stremljenje k stalni perfektnosti vodi v izgorelost«

Klemen Slakonja se med pogovorom veliko smeje. Kakor da se ne more upreti skušnjavi, da bi novinarju postregel s šaljivimi odgovori, čeprav mu je včasih že v naslednjem trenutku žal. Takrat zmore nadaljevati na način, ki se ga ne bi branili niti najbolj vešči piarovci, kar za imitatorja in televizijskega voditelja pravzaprav ni tako presenetljivo. Glasbenih ambicij ne skriva. Ko je predlanskim zapustil SNG Drama, je še iskal svoj glasbeni slog. Do danes ga je vsaj približno našel, vendar o njem ne želi govoriti. Pel je že kot Putin, Dončić, Dragić, Janša, Erjavec, Merklova, Dragojević … kot Slakonja pa manjkrat, kot bi ...