FOTO:Klovnbuf bo poskrbel za novo veselje

V Ljubljani bo od ponedeljka do nedelje potekal 13. Klovnbuf, mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa. Njegova gonilna sila sta zakonca Sultanov, Ravil in Natalia, ki s svojim Zavodom Bufeto že leta razveseljujeta gledalce in razširjata cirkuško-gledališka obzorja. To sta si zadala za poslanstvo že pred tremi desetletji, ki sta iz Moskve prišla v Slovenijo in jo vzljubila.S čim boste privabili občinstvo na letošnji festival, kaj je njegova specifika?Natalia: Specifika letošnjega festivala je koronavirus, ta najbrž zaznamuje vse letošnje festivale. A vseeno upam, da bo to, kar bomo prikazali, ne glede na vse, ...