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    Knez in morje

    V moj krog sta nedavno nepričakovano vstopila dva monaška kneza, starejši od njiju, že stoletje pokojni Albert I., velja za pionirja moderne oceanografije.
    Oceanografski muzej v Monaku je bil eden od mnogih velikopoteznih projektov, ki se jih je lotil Albert I. FOTO: Urša Izgoršek
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    Oceanografski muzej v Monaku je bil eden od mnogih velikopoteznih projektov, ki se jih je lotil Albert I. FOTO: Urša Izgoršek
    Urša Izgoršek
    5. 7. 2026 | 10:00
    4:13
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    Prijatelji, ki na obalah jadranskih otokov lagodno preživljajo prve dopustniške dni, tarnajo, da je vročina neznosna, da so se porazgubili še zadnji piši slabotnega vetra in da je morje kot topla luža. Verjamem, a morda jim je kljub temu lepše kot nam v klimatiziranih pisarnah.

    Čeprav naj bi si na dopustu dali duška in ob vseh prijetnih aktivnostih tudi spali, dokler nam srce poželi, pa je na počitniških potepanjih ritem vseeno hitrejši. Človek pač noče zamuditi vsega, kar se je namenil videti, izkusiti in okusiti, in ne izpustiti srečanj z ljudmi, ki so vzbudili njegovo pozornost. Govorim bolj o imaginarnih srečevanjih, saj so nekateri od teh izbrancev že zdavnaj pod rušo. A njihova dediščina živi še desetletja po tem, ko so se – najbrž osebno izpolnjeni – poslovili s tega sveta.

    V moj krog sta nedavno nepričakovano vstopila dva monaška kneza. Aktualnega, Alberta II., smo po naključju srečali pred njegovo palačo v rodnem Monaku, ko se je v spremstvu policistov vračal domov in vljudno pokimal mimoidočim. Na njegovega prapradeda, kneza Alberta I., ki je umrl že pred 104 leti, pa sem »naletela« med potepanjem po kneževini in po vzponu na skalno pečino, kjer strmo nad valovi Sredozemlja domuje njegov oceanografski muzej z izjemnim akvarijem.

    Bil je vizionar, ki je opozarjal, da je treba zaščititi morske ekosisteme, mi pa danes, več kot sto let pozneje, z njimi še vedno ravnamo hudo brezbrižno.

     

    To je bil eden od njegovih mnogih velikopoteznih osebnih projektov in ena prvih institucij na svetu, ki se je posvetila predvsem raziskovanju morja. Prve obiskovalce je po razkošnem odprtju za ugledneže sprejela že leta 1910, več kot 30 let pa jo je vodil znameniti oceanograf in raziskovalec Jacques Cousteau, ki smo ga občudovali tudi pri nas. Še danes je pred vhodom v elegantno stavbo razstavljena njegova živorumena mala podmornica oziroma batiskaf Anorep 1, ki jo je uporabljal na svojih podvigih.

    Albert I. se je že pred dobrim stoletjem zavedal, kako pomembni so morski ekosistemi. FOTO: Wikipedija
    Albert I. se je že pred dobrim stoletjem zavedal, kako pomembni so morski ekosistemi. FOTO: Wikipedija

    Če ne bi bil princ Albert I. tako noro zaljubljen v morje in raziskovanja, ne bi bilo ne te veličastne stavbe ne njene bogate zbirke, v kateri je tudi eden najboljših kabinetov čudes na svetu, najbrž pa bi se tudi zavest o pomenu varovanja morskega sveta na tem koncu sveta prebudila precej z zamudo.

    Tudi danes, ko se s čudovitimi akvariji hvalijo v Lizboni, Valencii in še marsikje, je monaški muzej še vedno vreden ogleda. Ne le zato, ker diši po časih, ko je bilo odkrivanje skrivnosti morskih globin precej večji tehnični podvig, ampak tudi zaradi odličnega akvarija z osupljivo zbirko koral. A čas jih ni povozil, saj se lahko obiskovalec s pomočjo sodobnih projekcij tudi sam spusti v globine. Hkrati pred njim spregovori Albert I. osebno. Avanturistični Monačan velja za vizionarja in očeta moderne oceanografije. Od leta 1885 do 1915 je organiziral 28 uspešnih oceanografskih ekspedicij in pri tem sodeloval s številnimi znanstveniki, prav on je postavil temelje za mednarodno znanstveno sodelovanje na področju varovanja Sredozemlja.

    Sedanji vladar kneževine nadaljuje tradicijo, ki jo je začrtal njegov nemirni prednik, in si s svojo fundacijo prizadeva za ohranjanje morij in ogroženih živalskih vrst. Albert I. je hotel, da se znanje in informacije pretakajo, verjel je v sodelovanje in vedel, kaj je dragoceno. Bil je vizionar, ki je opozarjal, da je treba zaščititi morske ekosisteme, mi pa danes, več kot sto let pozneje, z njimi še vedno ravnamo hudo brezbrižno.

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