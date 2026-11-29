Želel je biti kmet, začel je kot kuhar, nadaljeval kot novinar, zdaj pa je že vrsto let poklicni pisatelj. Norvežan Anders Totland (letnik 1986) piše predvsem za otroke, pred štirimi leti pa je izdal izjemno zabaven prvenec za odrasle. Če mislite, da na hladnem severu nastaja samo temačni noir, se motite. O neortodoksnem duhovniku Jacobu Juulu je Totland, tudi sam duhovnikov sin, napisal dva romana: V prah se povrneš (Til jord skal du bli, 2022) je založba Sodobnost izdala lani, Til døden skil oss, Dokler naju smrt ne loči, v prevodu še nimamo. Zdaj piše tretji in zadnji del Juulovih dogodivščin z vnukinjo. V Sloveniji se je mudil v okviru 42. Slovenskega knjižnega sejma. Je vaš priimek norveški ali nemški? Norveški. Ne pomeni torej mrtva dežela, ha, ha, je pa naša družinska šala, da smo ...