Pevka, avtorica in voditeljica Manca Izmajlova z novo, zelo osebno knjigo Glas. Dih. Ti. inovativno poveže glas, dihanje, telo, psiho, odnose, odraščanje, prehrano, vsakdan in dolgoživost. Knjiga Mance Izmajlove je nastajala več kot 25 let – z umetniško kariero, izzivi, poučevanjem in seveda življenjem samim. Zakaj se nam v stresu stisne grlo in zakaj včasih izgubimo glas? Ko doživljamo stres, se naše telo pripravi na nevarnost oziroma akcijo. Zato postane dihanje plitvejše, mišice pa bolj napete. To seveda velja tudi za mišice vratu, grla, čeljusti in jezik. Glas ob tem izgubi naravno sproščenost. En človek dobi cmok v grlu, drugemu se glas trese, tretji začne težko govoriti ali glas celo za hip izgubi. Kdor dolgotrajno živi v stresu, je pogosto napet in potem poskuša zakrčen glas redno ...