Knjige so jih popeljale na sanjsko potovanje po Finski

»Nikoli ne pogovarjamo samo o knjigah, ampak o življenju,« pravi ena od vnetih bralk, ki se vsak mesec z drugimi ljubitelji knjig sestaja v bralni skupini. Te delujejo na različnih koncih Slovenije, v sklopu Mestne knjižnice Ljubljana jih je kar 25, nekatere od njih so tudi tujejezične. Takšno druženje ni le priložnost za izmenjavo mnenj, ampak tudi za redno druženje in sklepanje novih prijateljstev. Preko programa Erasmus+ pa se celo ponuja možnost, da njeni člani razširijo svoja obzorja med obiskom kakšne od evropskih držav.