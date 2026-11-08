Ko dobro premaga zlo

Včasih se je dobro spomniti, kako veliko moč ima človek, ki se iz pravega razloga upre. Tudi sistemu, ki ga ne vodi korist ljudi, ampak napačni motivi.

Najbrž je tudi režiser Steven Spielberg zaslužen za to, da se marsikdo še spomni filma Erin Brockovich, v katerem je Julia Roberts za glavno vlogo leta 2000 dobila oskarja.

Mlada Američanka, ki je sama vzgajala tri otroke, se je v 90. letih uprla kalifornijskemu podjetju Pacific Gas and Electric Company (PG&E), ki je več desetletij v nezaščitene bazene spuščalo strupeno vodo. Ta je pronicala v podtalnico, ki so jo ne vede, da je onesnažena, uporabljali ljudje v bližnjem kraju Hinkley. Mnogi so imeli hude zdravstvene težave, neobičajno veliko jih je zbolelo za rakom. Ko se je trmasta Erin dokopala do strašljivega odkritja, je s pomočjo lokalnega odvetnika začela dolgo pravno bitko in podjetje naposled stisnila v kot. Plačalo je rekordno visoko odškodnino v višini 333 milijonov dolarjev. Lahko bi rekli, da je na koncu dobro premagalo zlo, vendar je bilo za mnoge, tudi otroke, že prepozno.

Brez njih Soča danes ne bi bila takšna, kot je – divja, neukročena in čudovita. In to

Erin, danes ugledna okoljevarstvenica, ima 66 let in še naprej bije bitke v dobro ljudi in okolja. Trenutno je še posebno zaskrbljena zaradi negativnih vplivov orjaških podatkovnih centrov, ki za potrebe umetne inteligence množično vznikajo po Ameriki in drugod po svetu. Njen projekt Brockovich Data Center Reporting je interaktivna platforma, na kateri državljani objavljajo informacije o pospešenih gradnjah centrov, za katerimi stojijo zlasti Meta, Google in Microsoft. To, kar okoljevarstvenico najbolj skrbi, sta pomanjkanje preglednosti pri delovanju centrov in dejstvo, da javnost pri tem pravzaprav nima nobene besede. Svari, da je gradnja objektov zavita v skrivnost, poleg tega centri za delovanje porabijo ogromno vode in se ta v celoti ne vrne v okolje.

Kakšno moč ima posameznik, dobro vedo tudi v Španiji, kjer je zaradi pohlepa novih lastnikov oktobra brez doma ostala 87-letna upokojenka Maricarmen Abascal. Stiska ob deložaciji jo je pahnila v smrt, a za njo je ostala energija množic, ki zahtevajo radikalne spremembe.

A za zgodbe kljubovanja za pravo stvar se ni treba ozirati v svet. Spomnimo se knjige Jasmine Jerant Primer: Anhovo, pa uporov proti postavitvi hidroelektrarne na Muri in mnogih drugih, ki so jih v dobro svojega rodu in prihodnjih izbojevali predstavniki civilne družbe. Enega od njih so sredi oktobra premierno prikazali tudi v Tolminu. Gre za celovečerni dokumentarni film Junaki Soče, ki sta ga režirala Rok Rozman in Rožle Bregar, človeka, ki živita z vrednotami, ki jih »pridigata«. Prvi je biolog, naravovarstvenik, filmar, veslač in vodja organizacije Balkan River Defense, ki se bori za ohranjanje rek na Balkanu. Rok je direktor fotografije, ljubitelj narave in avanturist z izjemno življenjsko zgodbo.

Naj si izposodim besede ustvarjalcev, da film »razkriva eno največjih, a hkrati manj znanih zgodb slovenskega naravovarstva. Le malokdo namreč ve, kako blizu je bila Soča v preteklosti temu, da bi njen zgornji tok – od izvira v Trenti do Tolmina – postal zgolj zaporedje akumulacijskih jezer.« Po teh načrtih bi zgradili hidroelektrarne Trnovo, Kobarid in Kamno, zaradi ogromnih jezov pa bi bil poplavljen velik del Zgornjega Posočja.

Ustvarjalci filma, vsi globoko predani Soči, so se tako poklonili »peščici pogumnih in vizionarskih posameznikov«, ki so se v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja načrtom uprli. Brez njih Soča danes ne bi bila takšna, kot je – divja, neukročena in čudovita. In to je nekaj, česar nikakor ne smemo jemati za samoumevno. Tako kot ne tistih, ki vztrajajo tudi v časih, ko bi jim nekateri najraje pristrigli peruti.