Ko ga vržejo iz avta, odteče svoje

Borut Gruden je abrahamovec, za katerega se zdi, da ni nikoli truden. Pred slabima dvema desetletjema je začel resno teči in do vikenda, ko berete to besedilo, pretekel 89 klasičnih maratonov v 47 državah, na prihajajoči ponedeljek bo poskušal v Vatikanu premagati 90. znamenito razdaljo. Njegovi tekaški izzivi so povod za družinska potovanja, okusil je rekreativni olimpijski Pariz, s tekom pa ne ogroža svojega zdravja, kaj šele življenja. Tekel bo, dokler bo v tem užival, seveda pa sanja o neizpolnjenih kilometrih.