Ko gremo na koncert, se nam zdi, da gremo na izlet

Urban Lutman in Matija Koritnik, pevec in kitarist skupine Batista Cadillac, se poznata še iz časov, ko sta opazovala svet vsak iz svojega vozička, vesoljna Slovenija pa je zanje izvedela v oddaji Slovenija ima talent, v kateri jim je žirantka Marjetka Vovk podelila zlati gumb. Bend se je predstavil tudi na Emi, ko smo migali ob njihovi Mim pravil. Jesenske Križanke so za druščino vrhunskih glasbenikov naslednji logični korak, še prej pa sta se frontmena v gosti senci za Bežigradom razgovorila za naš časopis. Vzporedno s pripravami na veliki koncert v Križankah, ki bo 17. septembra, nastaja tudi vaša druga plošča. Matija: Plošča je pravzaprav že narejena, zdaj pa bomo komade vse do Križank drugega za drugim pošiljali v svet. Zaenkrat so zunaj trije, vseh skupaj je devet. Delamo tudi ...