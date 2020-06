FOTO:Ko mestne srajce zabredejo v dolenjsko blato

Prejšnjo soboto se je okoli 150 tekmovalcev, razdeljenih na 16 ekip, pomerilo na oviratlonu v Straži na Dolenjskem. Tekma, ki to ni, je dobila ime po idejnem očetu 15 kilometrov dolge trase s 27 ovirami, Damjanu Dragmanu, po partizansko Buyotu. Nekdanji član specialne enote policije in vsestranski športnik Buyo meni, da je to najresnejše med sicer številnimi tekmovanji v premagovanju različnih ovir v Sloveniji. Ali to drži, sem seveda moral preveriti na lastni koži.Klasični rekreativčev »kaj je meni tega treba!?« krik se mi je v očitno ne prav polni glavi razlegel že na prvem kilometru proge, ko sem na blatni strmini ...