Ko Moskva vleče na ušesa

Na bruseljskih zasedanjih za zaprtimi vrati kočljivih tem ne manjka. Med najtežjimi so odzivanje na rusko vojaško agresijo proti Ukrajini, odločanje o vojaški podpori napadeni državi in sprejemanje sankcij. Stroga tajnost takšnih zasedanj je samoumevna, saj bi od uhajanja informacij lahko imela koristi Rusija, ki vse bolj odkrito hibridno deluje proti Evropi, tudi s sabotažami, propagando in drugim vmešavanjem. V Bruslju so sredi tedna še čakali na pojasnila Budimpešte, kakšne informacije z bruseljskih zasedanj so delili z Moskvo. Iz Berlina so sporočili, da »očitkov, ki so na mizi, ne gre pomesti pod preprogo z objavo na X«.