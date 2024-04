Ko občutke spravim na papir, to name učinkuje terapevtsko

V nadaljevanju preberite:

Ljubljansko-dolenjska glasbena zasedba AKA Neomi je pred tednom dni v baru Pritličje predstavila delček novega albuma Lepo se svetiš v temi. Poleg pevke in avtorice večine besedil Saše Vipotnik, s katero smo se pogovarjali po tem mini koncertu, jedro benda tvori še multiinstrumentalist in producent Mario Babojelić, spremljajo ju basist Dejan Slak – Sleyk, bobnar Marko Grubar in Igor Matković na trobenti, na novem albumu pa sta kot gosta zapela tudi Aleksandra Ilijevski in frontman Mrfyjev Gregor Strasbergar – Štras.

Kot pravi Saša Vipotnik, se bend vrača v malce bolj vesele vode, potem ko je prejšnji album Beautiful Disasters (2019) opredelila kot »alter psihedeliko«. Na njen vokal in odrski nastop se lepijo pridevniki prefinjen, luciden in predvsem sanjav, kar samo po sebi kliče po vzporednicah z njenim poklicem, saj se kot nevrologinja na UKC Ljubljana veliko ukvarja z motnjami spanja.