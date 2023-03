Ko ostane prazna denarnica in zlomljeno srce

V članku preberite:

»Ali kdo pozna Johna Smitha, vojaškega zdravnika, 50-letnega vdovca, ki je trenutno na misiji v Jemnu? Piše mi že več mesecev, zelo simpatičen in prijeten človek, sčasoma sva se zaljubila in zdaj bi rad prišel živet k meni v Slovenijo. Ker trenutno ne more do svojega denarja, me prosi, naj mu nakažem denar za letalsko karto. Meni pa se vseeno zdi to nekam sumljivo …« Zapis s spleta nakazuje vzorec, po katerem prevaranti omrežijo in v svojo zanko ujamejo neprevidne in naivne ljudi, večinoma ženske srednjih let. Med spletnimi prevarami so t. i. romantične prevare na visokem četrtem mestu, pravijo na policiji.