FOTO:Ko se ne cedita med in mleko

Saj niti ni bistveno, pa vendar, kmetija Dolenc iz Vrbenj je gotovo med največjimi na Gorenjskem. Vrbnje, blizu so Brezje, blizu je Radovljica. Katera je merska enota kmečkega posestva? »Mi imamo 150 do 160 glav živine,« začne 28-letna hči Nina Dolenc. Celo neukemu rojenemu meščanu in v zrelih letih pritepenemu vaščanu je jasno, da si s toliko glavami med glavnimi.Imajo krave in bike, poznavalsko pobezam. »Ne, mi imamo samo krave, mlado živino, telice in teličke, bikce pa ... Ti so prvi teden še pri nas, da dobivajo materino mleko, nato gredo v prodajo.« Bikov ne obdržijo, le na vsake kvatre katerega, pa še to le, če ...