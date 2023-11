Ko učitelji obmolknejo

V nadaljevanju preberite:

»Moja učilnica je temna in zastrašujoča. Ko stopim vanjo, me stiska v prsih. Občutek imam, da bom nekam padla. Še tega ne vem, kje sem.« To je minulo poletje v svoj dnevnik zapisala 23-letna Li Min So, učiteljica na eni od osnovnih šol v Seulu. Nekaj tednov pozneje jo je kolega našel mrtvo v pomožni sobi za učilnico. Li je ena od štirinajstih učiteljev, ki so si v minulih osmih mesecih vzeli življenje. Odkar je bil v tej državi leta 2014 sprejet zakon o dobrobiti otrok – ki določa, da je treba učitelja, obtoženega trpinčenja katerega od otrok, nemudoma suspendirati –, je naredilo samomor najmanj 144 učiteljev.

Kaj se dogaja v državi, kjer so imeli zaradi neokonfucijanskega sistema vrednot učitelji vedno visok status in neomajno avtoriteto?